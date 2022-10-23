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接手Jony Ive相關職務的蘋果工業設計副總裁 證實將離開蘋果

聯合新聞網／ 楊又肇

2019年接手離開Jony Ive相關職務的蘋果工業設計副總裁Evans Hankey，稍早證實將離開蘋果

此項人事異動消息僅在蘋果內部公告，而Evans Hankey仍會繼續在未來半年於蘋果任職，但之後就會離開，而蘋果目前尚未公布接任Evans Hankey的人選。

蘋果在後續證實此消息，同時也強調蘋果依然在產品維持高度設計能力，但並未透露Evans Hankey離開原因。

在此之前，蘋果多數著名產品設計都是出自Jony Ive之手，即便後續多半是以主管身分帶領整個設計團隊打造產品，仍可在蘋果發表會上看見Jony Ive特別介紹產品設計特點的影片內容，但在Evans Hankey接任設計職務之後，顯然多數產品設計都還是依循原有元素，額外加上一些細節調整，近期在外型有較大變化的產品，顯然就只有新款MacBook Pro與MacBook Air，以及Apple Watch Ultra，但似乎也未有特別令人驚訝的設計特色。

至於相關消息指稱，過去曾在蘋果任職長達16年，其中更有8年時間擔任創意總監，並且曾在Alan Dye帶領的人機介面軟體設計團隊擔任主要設計人員，而目前擔任Airbnb設計副總裁的Gary Butcher，接下來預期將再次回到蘋果，或許有可能成為接手Evans Hankey職務的合適人選。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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