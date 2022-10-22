Blackmagic將於今年第四季釋出iPad版DaVinci Resolve影片剪輯工具
有鑑於越來越多人透過iPad進行影像創作相關工作，過去不少人使用的DaVinci Resolve影片剪輯工具，將由Blackmagic於今年第四季推出對應iPad的行動版app。
對應iPad的行動版app，將以電腦版本的DaVinci Resolve 18為基礎製作，支援剪輯H.264、H.265編碼格式影片，以及處理包含Apple ProRes及Blackmagic RAW格式影像
相較原本對應電腦版本，自然在操作介面、功能上會有差異，例如原本透過滑鼠、鍵盤操作功能，將會調整為適合觸控操作模式，另外也會透過分頁方式使用各項剪輯功能，讓使用者能透過iPad更有效率地進行行動剪輯工作。
不過，相比電腦版本主要透過硬體效能執行剪輯功能，對應iPad的行動版app則會配合Blackmagic Cloud雲端服務進行協同運算操作，另外在功能部分也因為iPad相容編碼問題，暫時無法支援Fairlight音訊，或是Fusion視覺效果，Blackmagic表示會在日後更新版本陸續加入，但主要還是會看實際應用情況。
依照Blackmagic說明，預計今年第四季釋出的DaVinci Resolve行動版app將以免費形式提供使用，但如果要使用完整功能的話，則必須支付95美元費用解鎖所有應用功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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