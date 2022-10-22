快訊

確診者放寬7+7有望？ 莊人祥拋2想法：修改通報定義、縮短隔離天數

憂台灣整天吵架爆衝突 侯友宜激動泛淚吐這句

解讀中央委員名單 日媒：「習1強時代」到來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Blackmagic將於今年第四季釋出iPad版DaVinci Resolve影片剪輯工具

聯合新聞網／ 楊又肇

有鑑於越來越多人透過iPad進行影像創作相關工作，過去不少人使用的DaVinci Resolve影片剪輯工具，將由Blackmagic於今年第四季推出對應iPad的行動版app。

對應iPad的行動版app，將以電腦版本的DaVinci Resolve 18為基礎製作，支援剪輯H.264、H.265編碼格式影片，以及處理包含Apple ProRes及Blackmagic RAW格式影像

相較原本對應電腦版本，自然在操作介面、功能上會有差異，例如原本透過滑鼠、鍵盤操作功能，將會調整為適合觸控操作模式，另外也會透過分頁方式使用各項剪輯功能，讓使用者能透過iPad更有效率地進行行動剪輯工作。

不過，相比電腦版本主要透過硬體效能執行剪輯功能，對應iPad的行動版app則會配合Blackmagic Cloud雲端服務進行協同運算操作，另外在功能部分也因為iPad相容編碼問題，暫時無法支援Fairlight音訊，或是Fusion視覺效果，Blackmagic表示會在日後更新版本陸續加入，但主要還是會看實際應用情況。

依照Blackmagic說明，預計今年第四季釋出的DaVinci Resolve行動版app將以免費形式提供使用，但如果要使用完整功能的話，則必須支付95美元費用解鎖所有應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

iPad 10負評如潮會有人買嗎？ 網曝：這客群有需求

羨慕！她早2天買iPad Air 5「增值3500元」 網喊這搭配才是最大贏家

「平民老百姓」該入手M2版iPad Pro嗎？外媒列4點關鍵：別買

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

相關新聞

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

SHURE推出專業旗艦監聽耳機SE846第二代 同步在經典入耳式耳機SE215增加紫色款式

SHURE宣布，近期針對推出許久的經典入耳式耳機SE215推出全新紫色款式，同時也針對專業舞台表演者設計的四單元旗艦監聽耳機SE846推出第二代版本。

Elon Musk要大開殺戒了！傳將裁減Twitter約75%員工

近期公布Tesla的2022財年第三季財報結果時，Tesla執行長Elon Musk透露計畫裁減Twitter約75%比例員工。

Blackmagic將於今年第四季釋出iPad版DaVinci Resolve影片剪輯工具

有鑑於越來越多人透過iPad進行影像創作相關工作，過去不少人使用的DaVinci Resolve影片剪輯工具，將由Blackmagic於今年第四季推出對應iPad的行動版app。

祖克柏「台語馬ㄟ通」！Meta發表AI語音翻譯 背後推手是台灣人

AI 翻譯主要著重於各種書寫語言。但在全球超過7,000 種的現存語言中，將近半數主要是以口語表達，而沒有標準或廣泛使...

大家一起載起來！2022五個「國民級」必備超級龍頭APP 手機裡不可能沒有它

生活在被高科技包圍、從小學生到銀髮族通通人手一機的時代裡，以往只能實體進行的事都在漸漸數位化，各行各業搶攻線上市場、推出自家專屬APP，就是要想盡法牢牢抓住大家的目光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。