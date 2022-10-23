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剪影片像編輯文字一樣簡單 Adobe用人工智慧幫你做影片編輯

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期舉辦的Max 2022活動中，Adobe預覽一項以人工智慧運作的線上影片編輯工具「Project Blink」，將能透過物件識別等方式，讓使用者能直接「搜尋」影片中的內容，同時也能快速修正影片中不必要的口語內容，並自自動擷取影片重點片段。

「Project Blink」將透過雲端協運算方式使用，並且只要透過網頁形式開啟即可運作，藉由人工智慧技術輔助，讓使用者能更方便以文字搜尋影片中特定物件，甚至可以識別影片中人物情緒狀況，或是快速將影片中人物說話內容轉換成字幕，同時可將字幕中不必要的唇音或贅詞去除，或是刪除非必要字句時，系統也會自動調整影片相應片段，藉此讓影片編輯可以變成像編輯文字內容般容易。

此外，「Project Blink」也能自動識別影片中重點片段，讓使用者能加強此部分內容編輯。

除此之外，Adobe還在此次Max 2022活動上預覽名為「Project Clever Composites」的工具，可依照插入影像中的物件比例大小，自動調整插入物件的顏色、光影等細節，讓合成後的影像變得更加自然、真實，背後運作同樣也使用人工智慧技術，藉此加快影像合成處理速度。

在此次同步揭曉的預覽工具中，還包含可讓靜態影像人物自動加入指定肢體動態的「Project Motion Mix」、讓使用者更容易編輯字體內容的「Project Magnetic Type」，以及更容易建立360度環景影像的「Project Beyond The Seen」等工具，而這些工具主要由Adobe內部工程人員蒐集使用需求打造，但不一定會成為日後提供使用的正式功能，畢竟有不少功能還是需要評估實際可用性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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