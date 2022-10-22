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Elon Musk要大開殺戒了！傳將裁減Twitter約75%員工

聯合新聞網／ 楊又肇

近期公布Tesla的2022財年第三季財報結果時，Tesla執行長Elon Musk透露計畫裁減Twitter約75%比例員工。

若以Twitter目前約7500名員工計算，Elon Musk將裁撤多達5600名Twitter員工。而在此之前，Twitter就曾計畫在2023年底降低約8億美元支出成本，預計減少約25%比例員工人數。

不過，Elon Musk並非首次對外說明將調整Twitter員工人數，例如今年6月與Twitter內部員工對話時，就曾透露將讓Twitter員工人數趨於合理數量，而在5月時也曾透露將裁撤約1000名Twitter員工人數，但也透露將在2025年時讓Twitter總員工人數可達11000人以上。

至於從近期Twitter開始限制員工使用獎酬股票帳戶，顯示Elon Musk日前與Twitter達成協議之後，將準備以每股54.2美元的原始報價，亦即透過約440億美元價格收購Twitter，而此筆交易必須在美國時間10月28日以前完成交易，否則將於11月重啟庭審。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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