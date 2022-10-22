SHURE推出專業旗艦監聽耳機SE846第二代 同步在經典入耳式耳機SE215增加紫色款式

SHURE宣布，近期針對推出許久的經典入耳式耳機SE215推出全新紫色款式，同時也針對專業舞台表演者設計的四單元旗艦監聽耳機SE846推出第二代版本。

其中，SE846 Gen2延續前一代設計，採用絕佳隔音結構，配置四組高解析發聲單元，並且針對高頻調整介於4kHz - 12kHz之間的響應頻率，讓整體音質更加通透敞亮。此外，SHURE更在SE846現有三組可更換音色導管，於「平衡」、「溫暖」、「明亮」三種音色之外，，增加全新清澈音色「延展」，並且作為SE846 Gen2預設音色。

而外觀部分則同樣採用大膽撞色設計，分別推出「爵士銀」、「松柏綠」，以及「經典透明」三款配色，並且能透過背面透明設計一覽精密的內部組件。

至於針對經典入耳式耳機SE215，目前則是增加全新紫色款式，此外也同樣比照SE846 Gen2採用可更換耳機線、藉由其他SHURE線材增加麥克風收音，或是藍牙連接功能。

建議售價方面，SE846 Gen2將以新台幣29990元價格在台銷售，而SE215紫色款在台售價則是新台幣3290元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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