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考量近期市場低迷 傳Mobileye將上市估值下修低於200億美元

聯合新聞網／ 楊又肇

先前遞交公開募股上市 (IPO)申請，計畫在納斯達克交易所正式掛牌上市的Mobileye，目前傳出可能將大幅下調市場估值，同時也將減少股票發行數量。

目前Mobileye尚未公布具體公開募股上市細節，但相關消息指稱其原本目標市場估值為500億美元左右，但考量目前市場低迷現象，可能將下修調整至200億美元以下，同時也將大幅減少股票發行數量。

而相關人士更指稱，Mobileye將會在近日內向潛在投資者僅行上市前路演。

在公開募股上市之後，Mobileye仍將由原本管理團隊負責運作，Amnon Shashua依然會維持擔任Mobileye執行長，同時也將由Intel維持最大持股者，意味未來與Intel仍會維持一定關係。

另外，不少市場分析看法認為，讓Mobileye獨立掛牌上市，或許對Intel會更加有利，其中包含在目前自動駕駛技術能吸引更多市場投資之際，或許將能使Mobileye募得更多投資機會，而不會因為顧忌Intel近期處理器產品競爭面臨考驗，進而影響投資意願。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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