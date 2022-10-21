SpaceX推出Starlink Aviation服務 讓小型商用飛機享有更方便的高速連網

先前與夏威夷航空等航空業者合作，SpaceX旗下衛星連網服務Starlink宣布針對飛機建置連網資源需求，推出名為Starlink Aviation的服務，最高可提供350Mbps下載速度，以及20毫秒內延遲表現。

Starlink Aviation服務目前主要針對小型商用飛機使用需求打造，目標客群似乎鎖定短程商務飛行，或是私人商業飛行使用需求，其中並未包含像是夏威夷航空般的大型飛航客運，以及一般民用小型飛機。

依照說明，透過此項服務，將能讓飛機在起降等運作狀況，都能透過網路連接各類線上服務，同時最高下載速度可達350Mbps，延遲時間也控制在20毫秒內，對於一般串流影音、線上會議或遊戲使用需求都已經足夠。

Starlink預計在2023年開始提供此項服務，但尚未公布具體價格與使用硬體等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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