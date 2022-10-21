有了遊戲還不夠！《重回沉默之丘》電影版出爐

公布推出重製作品與全新遊戲內容之餘，KONAMI在「SILENT HILL Transmission」直播內容宣布，將製作以《沉默之丘》 (Silent Hill)系列改編電影為基礎的全新內容，並且確定以《重回沉默之丘》 (Return to Silent Hill)作為正式名稱。

《重回沉默之丘》由2006年上映電影製作人Victor Hadifa，以及導演Christophe Gans提案拍攝，目前已經完成分鏡及概念內容製作，預計進入選角及拍攝階段。

不過，目前暫時尚未確認電影預計上映時間。

而此次重新拍攝電影內容，同時也催生系列遊戲作品重製，以及打造全新遊戲作品的計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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