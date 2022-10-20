大家一起載起來！2022五個「國民級」必備超級龍頭APP 手機裡不可能沒有它

image source：示意圖／Pexels

文/徐暘甯

生活在被高科技包圍、從小學生到銀髮族通通人手一機的時代裡，以往只能實體進行的事都在漸漸數位化，各行各業搶攻線上市場、推出自家專屬APP，就是要想盡法牢牢抓住大家的目光！今天《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看APP Store的免費APP排行榜中，有哪5個被網友熱議的國民級必載超級APP！

國民必載超商APP｜全家FamilyMart

「全家就是你家！」都說超商店員十八般武藝樣樣精通，便利商店裡什麼都有什麼都賣，食衣住行育樂幾乎通通都包辦，讓人每每想到此處都覺得生活在台灣實在是太幸福啦！

時代越來越進步，超商服務也是大躍進，從線下實體消費到線上的APP都進化到你我難以想像的程度，舉凡線上購物、電子支付通通一隻手搞定。例如「隨買跨店取、全+1商城」就相當受到學生族、上班族稱讚，現在綁定「全盈+PAY」支付，2022年底前還有點數2倍送，折抵現金超划算！

另外「全+1商城」更是廣受媽媽族歡迎，不必趕時間上市場，讓下班的媽咪們可以隨時到全家取貨；人口不多的小家庭也能買到小包裝的Costco商品；「隨買跨店取」功能則是有多件購買的優惠，吃不完、用不完能轉送給朋友，消耗商品之餘又能促進感情，一舉兩得讓網友大讚「這真的是人人手機裡都要有的超級APP」。

image source：網路溫度計

國民必載餐飲外送APP｜Uber Eats

「今晚，我想來點...」外送平台越來越興盛，不論早餐、午餐、晚餐、宵夜、下午茶，還是台、日、韓、越、美、義式.......想吃什麼就有什麼，種類多到讓你選擇障礙原地發作，完全就是懶人的覓食救星，不少網友都語帶感激吶喊「宅宅真的不能沒有它」、「懶得離開宿舍找東西吃，外送就是唯一的救贖」。

而且除了「不出門就能吃遍天下美食」的優點之外，現在連生鮮雜貨、甚至連藥妝及生活用品都可以動動手指一次購足，真的超方便！

國民必載購物APP｜蝦皮購物

能動手買到的，何必走出門？這句話大概是所有網購族的最佳寫照了。隨著智慧手機愈來越普及，各式各樣的電商網站、APP也越來越多，其中「蝦皮購物」就是大家日常最愛逛的平台之一。

除了個人賣場外，還有主打「100%正品，假一賠二、15天鑑賞期、免費退貨無負擔」3大優點的蝦皮商城，讓大家買得更開心、更安心。時不時推出免運促銷活動、運費折抵，更讓人在不知不覺中把購物車通通清空。

image source：FB／蝦皮購物 (Shopee)

國民必載通勤APP｜台鐵e訂通

北漂、南漂、東漂、西漂...每逢週休二日或連假，就是各地遊子們返鄉的時刻。而返家旅程的第一步一定就是搶車票啦！臺灣鐵路管理局推出的「台鐵e訂通」APP提供車次查詢、車票預訂等功能，動動手指、簡單幾個步驟就能輕鬆買票。

除此之外，台鐵e訂通還有「即時列車動態」的查詢功能，讓你隨時掌握車次狀況，讓網友大讚「很方便！快趕不上的時候，看到火車顯示誤點，馬上就安心了」

國民必載阻擋不明來電APP｜Whoscall

近年詐騙電話、詐騙簡訊越來越猖獗，尤其通訊APP方便又發達，讓不少現代人患上「電話恐懼症」，面對未知來電時總是感到莫名緊張，因此在非必要時絕對不接電話。

這種時候手機下載「Whoscall」就大有助益了！當有陌生來電，可以自動顯示電話來源、提示可疑號碼，大大減少被不明來電打擾的困擾，不少使用者都稱讚「看到保險推銷直接掛掉拒接」、「再也不用接貸款電話了」。

image source：網路溫度計









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