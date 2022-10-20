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支援USB4 2.0設計規範 Intel確認新版Thunderbolt將在2023年曝光細節

聯合新聞網／ 楊又肇
▲下一版Thunderbolt
▲下一版Thunderbolt

在USB-IF聯盟正式公布資料傳輸速度增加至80Gbps的USB4 2.0設計規範後，Intel隨即也宣布在下一版Thunderbolt設計加入相同傳輸速度設計，並且可在顯示輸出應用對應120Gbps傳輸速度表現。

除此之外，新版Thunderbolt也將相容近期同樣公布的DisplayPort 2.1規格，藉此讓透過Thunderbolt連接的顯示輸出頻寬可大幅增加。而新版Thunderbolt設計同時可相容既有1公尺以內線材使用，規格上也能對應現有Thunderbolt、USB與DisplayPort連接設計，同時也將由Intel提供相關設計認證。

至於說明可在輸出應用對應120Gbps傳輸速度表現，預期比照USB4 2.0加入傳輸速度可不對稱的設計，因此能讓其中一端傳輸速度達40Gbps，另一端則可對應高達120Gbps的傳輸速度表現。

▲下一版Thunderbolt將能最高對應120Gbps傳輸速度表現
▲下一版Thunderbolt將能最高對應120Gbps傳輸速度表現

▲相較過往設計必須維持雙向傳輸速度相同的限制，下一版Thunderbolt將比照USB4 2.0設計，可讓連接線兩端以非對稱傳輸速度運作
▲相較過往設計必須維持雙向傳輸速度相同的限制，下一版Thunderbolt將比照USB4 2.0設計，可讓連接線兩端以非對稱傳輸速度運作

不過，目前Intel尚未公布下一版Thunderbolt規格名稱與規格細節，但預計會在2023年正式對外揭曉，或許最快會選在明年初的CES 2023展期間公布

Intel強調將持續推動Thunderbolt應用生態，同時帶動更少線材連接的使用便利性，並且能對應更高畫質影像傳輸，讓資料傳輸速度更快。

▲Intel預計要等到2023年才會正式公布下一版Thunderbolt名稱與規格細節，主要還是要等USB4 2.0規格先普及
▲Intel預計要等到2023年才會正式公布下一版Thunderbolt名稱與規格細節，主要還是要等USB4 2.0規格先普及

▲藉由提高傳輸速度，將可讓下一版Thunderbolt對應連接使用8K HDR螢幕，並且對應更快資料傳輸表現
▲藉由提高傳輸速度，將可讓下一版Thunderbolt對應連接使用8K HDR螢幕，並且對應更快資料傳輸表現

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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