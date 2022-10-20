Google打造名為KataOS的作業系統 對應結合機器學習應用的嵌入式設備使用

過去常見語言翻譯系統，多半是建立在有實際語音及對應文字內容，並且透過交叉比對或深度學習方式進行翻譯，而Meta稍早宣布推出全球第一款直接以語音對語音方式進行翻譯的技術，藉此讓原本沒有對應標準書寫文字內容的閩南語，可以直接透過口說方式翻譯成英語，甚至支援雙向翻譯。

2022-10-20 07:49