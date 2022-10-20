Google打造名為KataOS的作業系統 對應結合機器學習應用的嵌入式設備使用
Google宣布先前以Project Sparrow為稱，並且以KataOS作為正式名稱的作業系統，將用於確保結合機器學習應用的嵌入式設備運作安全。
KataOS本身對應Rust程式語言，並且對應seL4微核心架構設計，更可支援RISC-V架構處理器，或是Google旗下推動的OpenTitan開放原始碼微處理器運作環境，更強調本身著重安全使用體驗。
Google目前透過GitHub將KataOS作業系統開源，希望開放更多設計結合機器學習應用的嵌入式設備使用，同時也能確保嵌入式設備運作時的資料安全。
依照Google說明，KataOS作業系統採可驗證安全平台設計，並且從硬體層就提供高度安全防護，其中包含結合seL4 CAmkES框架，以及藉由Rust框架設計，從設備開機過程即可確保系統正常運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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