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USB-IF聯盟正式推出USB4 2.0設計規範 資料傳輸速度增加至80Gbps

聯合新聞網／ 楊又肇

日前由USB Promoter Group公佈USB4 2.0設計之後，USB-IF聯盟稍早正式宣布推出USB4 2.0設計規範，並且確定將使資料傳輸速度增加至80Gbps，將比現有USB4設計規範增加一倍。

另一方面，USB-IF聯盟也確定USB4以後規格的識別方式，不再強調「USB4」及「SuperSpeed」等字樣，僅會保留USB標準識別標誌，搭配傳輸速度規格標示，此外也會在線材標示對應最高傳輸供電瓦數，讓消費者能更容易識別。

依照USB-IF聯盟說明，USB4採用多協議通道設計，其中包含由Intel提供使用的Thunderbolt實體層，因此雖然都是以USB-C形式使用，但實際上與現有USB 3.2、USB 2.0等規格不同。

至於USB4 2.0設計中，將最高傳輸速度增加至80Gbps的設計，則是透過採用PAM3訊號編碼的全新物理層設計實現，同時也加入傳輸速度可不對稱的設計，例如其中一端可維持120Gbps傳輸速度，另一端則可僅以40Gbps傳輸內容，無須讓整體傳輸速度受限於兩側必須相同的情況。

而新版USB4 2.0設計依然維持向下相容特性，同時也能對應其他同樣相容USB規格的連接埠，例如VESA剛對外公布的DisplayPort 2.1，或是先前的USB版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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