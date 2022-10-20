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Solidigm針對遊戲、高度工作負載需求推出新款P44 Pro SSD 更可用於PS5容量擴充

聯合新聞網／ 楊又肇
▲針對遊戲與高度工作負載打造的Solidigm P44 Pro SSD
▲針對遊戲與高度工作負載打造的Solidigm P44 Pro SSD

繼日前宣布推出以QLC 144層技術打造、標榜以實惠價格與卓越效能滿足日常運算需求的Solidigm P41 Plus SSD之後，Solidigm再次宣布推出鎖定玩家需求設計的P44 Pro SSD。

P44 Pro SSD仍以PCIe 4.0規格製作，標榜對應每秒7000MB的循序讀取速度，以及最高每秒6000MB的循序寫入速度，隨機讀寫分別可對應1.4M IOPS及1.3 IOPS表現，同時功耗僅為5.3W，不僅能對應主流遊戲玩家使用需求，甚至可以用於PlayStation 5遊戲主機儲存容量擴充需求。

Solidigm強調P44 Pro SSD能改善多數玩家在遊戲遊玩過程存取效率問題，並且最高可對應1200 TBW (Terabytes Written)寫入使用壽命，同時提供長達5年使用保固。

▲本身仍以PCIe 4.0規格打造，標榜循序讀取速度可達每秒7000MB
▲本身仍以PCIe 4.0規格打造，標榜循序讀取速度可達每秒7000MB

▲鎖定遊戲、內容創作與工作負載需求
▲鎖定遊戲、內容創作與工作負載需求

至於儲存容量則提供512GB、1TB與2TB儲存容量，除了可用於高度負載運算的遊戲使用情境，更可對應現代化工作站使用需求，同時也能在效能、耐用與低耗電等特性之間取得平衡。另外，配合使用Solidigm Synergy軟體設定更可提升P44 Pro運作效能。

▲與先前推出的P41 Plus SSD鎖定不同用戶族群
▲與先前推出的P41 Plus SSD鎖定不同用戶族群

▲可用於PlayStation 5遊戲主機
▲可用於PlayStation 5遊戲主機

▲相比市場同級產品標榜有更低功耗與更高運作效能表現
▲相比市場同級產品標榜有更低功耗與更高運作效能表現

▲配合Solidigm Synergy軟體調整可發揮更高效能
▲配合Solidigm Synergy軟體調整可發揮更高效能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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