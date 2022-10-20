Google Cloud以現代化運算協助企業加速發展 曝如何協助集團數位轉型

結束近期Google Cloud Next 2022活動後，Google Cloud在台說明目前如何透過現代化運算架構協助企業加速發展，並且透過零信任方式確保資料隱私安全，同時更分享如何協助遠東集團進行數位化轉型。

Google Cloud 台灣總經理謝良承表示，目前市場對於雲端服務應用需求持續擴大，同時相較過往僅將資料搬移到雲端存放的使用模式，現在逐漸轉向以雲原生應用服務、協同運算等應用模式為主，並且透過容器化形式建立各類微服務，藉此加快在網路平台佈署服務的速度。

而在今年Google Cloud Next 2022活動中，Google Cloud分別聚焦數位轉型，推動開放基礎架構、雲端協作與安全，同時將重心放在資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作，以及值得信賴的雲端等四個領域，強調透過現代化運算架構協助企業加速發展。

▲Google Cloud 台灣總經理謝良承

針對近期經歷疫情影響，目前步入後疫情時代的新常態發展下，Google Cloud認為除了數位轉型的必要性，更需要強化資安防護能力，因此藉由今年9月完成收購資安業者Mandiant，將在Google Cloud服務項目加入強化前端、即時資安預警與顧問諮詢服務，並且能從企業需求角度整合生態系中的合作技術資源，讓全球企業擁有更多與諸多資安業者合作選擇與彈性。

例如使用Google Cloud BeyondCorp零信任企業安全解決方案，搭配Chrome瀏覽器使用內部工作平台的企業，即可使用諸如Palo Alto Networks提供零信任架構確保內部資料存取控管，藉此達成保護內部員工、設備資訊效果。

由於企業發展累積產生的資料量日益增長，因此如何善用這些資料，並且強化資料防護能力將成為未來企業發展重點，而Google Cloud更著重隱形安全防護原則，針對企業容易疏失細節強化保護，透過零信任防護機制進行資安防護模式轉型。

透過今年在Google Cloud Next 2022活動推出的安全防護技術，例如Chronicle Security Operations、Confidential Space、Software Delivery Shield等進階安全防護產品，透過主動偵測威脅，以及自動化、加密運算保護敏感資訊傳輸，搭配協同合作安全，並且完善軟體生態鏈安全，藉此建構全方位的資安防護網。

此外，Google Cloud也在今年5月宣布Assured Open Source Software (Assured OSS)認證開源軟體，讓企業或政府機構能將Google認證開源軟體用於內部工作流程，藉此降低企業在開源軟體依附元件安全管理上的開發、維護及執行複雜程序的必要性。

在與遠資信息技術有限公司合作合作項目中，則是藉由Google Cloud提供的雲端服務平台，搭配Vertex AI機器學習平台建立多語言版本的「遠東人月刊」，以及在疫情間打造的「遠東人健康關懷」app，並且協助遠東新世紀打造「備品備件」、「人工智慧自動詢價推薦」、「QR Code行動與請採購與盤點」三大雲端數位平台，藉此讓遠東集團進行數位化轉型，其中在「備品備件」雲端數位平台應用下，更讓遠東集團每年可在人力、採購、庫存、維修等成本節省超過20萬美元。

而在資安防護部分，遠東集團目前也藉由Google Cloud的雲端平台基礎架構、數位解決方案與資安顧問服務，取得完善的安全性機制，藉此保護內部數位資產。同時，藉由Google Cloud雲端服務持續強化零碳排放，並且透過Google Cloud Carbon Footprint碳足跡監控服務確認每項服務運作時所產生碳排放量，讓遠東集團可在永續經營上轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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