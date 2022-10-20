Xbox Design Lab服務再進化 加入更高階的Xbox Elite Series 2控制器客製化選項
微軟宣布，將在其Xbox Design Lab服務增加Xbox Elite Series 2控制器客製化選項，讓玩家能有更多客製化選擇。
相比標準控制器，Xbox Elite Series 2控制器延續高度可自訂按鍵、方向鍵與搖桿等配件的設計，而此次在Xbox Design Lab服務增加客製化選項，更可在上蓋方向鍵、按鍵等細節進行顏色客製化，就連收納盒上的Xbox標誌顏色也能客製化。
目前透過Xbox Design Lab服務客製化一把個人專屬Xbox Elite Series 2控制器的價格，將從149.99美元起跳，另外也將提供包含Xbox Elite Series 2控制器，以及所有可拆換配件的組合，建議售價則是209.99美元。
由於微軟先前已經在台灣地區開始提供Xbox Design Lab服務，因此台灣地區使用者也能透過微軟官網客製化個人專屬的Xbox Elite Series 2控制器，建議售價則從新台幣4290元起跳，包含所有可拆換配件組合的售價則是新台幣5990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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