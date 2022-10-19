蘋果推出新款iPad系列 大漲價讓網友傻眼：比筆電還貴

蘋果在昨（18）日推出M2版本的iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K的新款商品，不過M1版本的iPad Pro跟M2版本的售價調漲，最高規格漲了7400元，連舊款的iPad系列也漲價，引起網友熱議。

《聯合新聞網》整理了iPad系列漲價資訊，專業網友也在PTT分享資訊，他分析iPad Pro跟iPad第十代改版的差異。iPad Pro今年最新版從SoC改為Apple M2，支援Apple Pencil 懸浮功能， 相機從照片智慧型 HDR 3改為照片智慧型 HDR 4 ，與iPhone 13 Pro同級，而且支援ProRes 錄影，最高可達 4K，30fps，但128GB最高僅支援1080p 30fps，無線網路支援Wi-Fi 6E。

iPad第十代SoC改為A14晶片，取消實體Home鍵。螢幕提升至10.9" Liquid Retina顯示器，連接孔改為USB-C，相機支援4K錄影(24fps、25fps、30fps 或 60fps)、1080p HD 60fps和1080p 120/240fps 慢動作影片、延伸動態範圍錄影(最高可達 30 fps)。鏡頭提升至1200萬像素無線網路支援Wi-Fi 6，上一代iPad會繼續販售，機身顏色提供紅、黃、藍、銀四種。

原PO接著指出，蘋果為了支援第一代的Apple Pencil，推出了售價要290元的轉接器，以及推出新品Apple TV，提供有線跟無線網路的兩個版本。

對此，網友表示「iPad直接漲這麼多？」、「看這麼久結果iPad 10賣這價格，還不如買Air?」、「這價格設計的很聰明」、「這價格直接買iPad Air」、「Air漲到19900」、「漲價後可以直接買兩台小米平板了」、「現在趕快搶iPad Pro M1吧，根本超值」、「連Pencil 2都漲200元」、「想賺錢也不是這樣，蘋果有夠誇張」、「漲好多，大漲價時代」、「比筆電還貴的平板，盤子價」、「Air漲2000元，要買要快！」

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