快訊

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

蘋果推出新款iPad系列 大漲價讓網友傻眼：比筆電還貴

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果這次推出的新產品有iPad Pro，以及採全新設計的第10代iPad、Apple TV 4K，不過售價調漲引發網友討論。美聯社
蘋果這次推出的新產品有iPad Pro，以及採全新設計的第10代iPad、Apple TV 4K，不過售價調漲引發網友討論。美聯社

蘋果在昨（18）日推出M2版本的iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K的新款商品，不過M1版本的iPad Pro跟M2版本的售價調漲，最高規格漲了7400元，連舊款的iPad系列也漲價，引起網友熱議。

《聯合新聞網》整理了iPad系列漲價資訊，專業網友也在PTT分享資訊，他分析iPad Pro跟iPad第十代改版的差異。iPad Pro今年最新版從SoC改為Apple M2，支援Apple Pencil 懸浮功能， 相機從照片智慧型 HDR 3改為照片智慧型 HDR 4 ，與iPhone 13 Pro同級，而且支援ProRes 錄影，最高可達 4K，30fps，但128GB最高僅支援1080p 30fps，無線網路支援Wi-Fi 6E。

iPad第十代SoC改為A14晶片，取消實體Home鍵。螢幕提升至10.9" Liquid Retina顯示器，連接孔改為USB-C，相機支援4K錄影(24fps、25fps、30fps 或 60fps)、1080p HD 60fps和1080p 120/240fps 慢動作影片、延伸動態範圍錄影(最高可達 30 fps)。鏡頭提升至1200萬像素無線網路支援Wi-Fi 6，上一代iPad會繼續販售，機身顏色提供紅、黃、藍、銀四種。

原PO接著指出，蘋果為了支援第一代的Apple Pencil，推出了售價要290元的轉接器，以及推出新品Apple TV，提供有線跟無線網路的兩個版本。

對此，網友表示「iPad直接漲這麼多？」、「看這麼久結果iPad 10賣這價格，還不如買Air?」、「這價格設計的很聰明」、「這價格直接買iPad Air」、「Air漲到19900」、「漲價後可以直接買兩台小米平板了」、「現在趕快搶iPad Pro M1吧，根本超值」、「連Pencil 2都漲200元」、「想賺錢也不是這樣，蘋果有夠誇張」、「漲好多，大漲價時代」、「比筆電還貴的平板，盤子價」、「Air漲2000元，要買要快！」

漲價 蘋果 Apple

延伸閱讀

紅黃牌算什麼？電動自行車「掛住家門牌」 眾人笑翻狂猜用途

她住Airbnb見書架藏神秘機關 推開意外發現別有洞天

影／老少配先生常被誤認成爺爺 28歲嫩妻大讚夫：像匹種馬

老師變白雪公主、童看診喊同學都不見了 兒科醫示警「7病毒」：屋漏偏逢連夜雨

相關新聞

蘋果推出新款iPad系列 大漲價讓網友傻眼：比筆電還貴

蘋果在昨（18）日推出M2版本的iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K的新款商品，不過M1版本的iPad Pro跟M2版本的售價調漲，最高規格漲了7400元，連舊款的iPad系列也漲價，引起網友熱議。

他怨「iPad漲價是看不起其他品牌？」 網曝：蘋果真的沒對手

昨（18）日蘋果推出M2版iPad Pro、iPad 10，最新的iPad 10比上一代的iPad 9 Wi-Fi版本256G就貴了4500元，iPad Pro最高規格貴了7650元，引發網友討論，有人疑惑「蘋果這波操作，是不是想把平板市場讓出來？還是完全看不起別家的平板？」

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

VESA公布DisplayPort 2.1規範 強化與USB-C、USB 4介面整合度

VESA (美國視訊電子標準協會)稍早宣布推出DisplayPort 2.1規範，藉此強化與USB-C、USB 4介面整合度，並且加入全新頻寬管理功能。

男見「十年定律」好奇智慧型手機之後科技停滯了？ 釣一票鄉民看好1發明

常言道「需要為發明之母」，科技對人類文明進步貢獻無數，但日前一名網友就細數人類文明進步的歷程，發現每隔十年左右就會出現一項跨時代產品的規律，納悶為何在「智慧型手機」之後，就未再見跨時代產品出現？貼文一

頂級豪車配頂級音效 Apple Music「空間音訊」成Mercedes-Benz豪華車種標配

Apple Music「空間音訊」的出現，讓使用者用手機、電腦，搭配耳機就能輕鬆體驗劇院般的環繞音場效果，不管頭轉到哪個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。