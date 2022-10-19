協助打造電子書裝置Kindle、數位助理服務Alexa的兩名主管 確定因退休離開亞馬遜

過去催生亞馬遜電子書Kindle，並且擔任亞馬遜硬體研發事業群Lab126總裁職務的Gregg Zehr，確定將退休離開。而打造亞馬遜數位助理服務Alexa的資深副總裁Tom Taylor，同樣也確定將退休，並且離開亞馬遜。

亞馬遜證實Gregg Zehr與Tom Taylor退休消息，但也強調其職務都已經找到合適人選遞補，將不影響Kindle及Alexa兩項產品後續發展。

Gregg Zehr是在2004年加入亞馬遜，後續在內部創立新創研發單位Lab126，並且在2007年以E-Ink電子紙技術打造第一款Kindle電子書，同時推動亞馬遜的電子書業務發展，Kindle後續也成為亞馬遜長年熱銷產品，甚至近期仍持續更新版本，吸引眾人用於閱讀電子書內容。

而Tom Taylor則是在2000年加入亞馬遜，其一手打造的Alexa數位助理服務，不僅整合大量亞馬遜人工智慧技術，更成為亞馬遜智慧物聯網連接互動重要媒介，甚至在諸多物聯網裝置、車輛及手機上都能使用Alexa數位助理服務，同時更衍生諸多市場商機，成為亞馬遜目前重要發展產品之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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