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賓士曝全新EQS SUV電動車款 沉浸Apple Music空間音訊內容

聯合新聞網／ 楊又肇

除了在iPhone等裝置上的Apple Music提供具沉浸音場聆聽效果的空間音訊內容，蘋果近期也隨著賓士揭曉全新EQS SUV電動車款，宣布將Apple Music的空間音訊內容帶到車輛平台。

依照蘋果說明，Apple Music的空間音訊內容將可在Mercedes-Maybach車型、EQS、EQS SUV、EQE，以及S-Class車款中的MBUX資訊娛樂系統播放，藉此提供比任何音樂廳更優質的錄音室等級音訊 ，並且以無與倫比的多維度聲音和清晰度，讓駕駛能感受完全身歷其境的聆聽體驗。

負責Apple Music及Beats的蘋果副總裁Oliver Schusser表示，音質對Apple Music非常重要，因此我們很高興能與Mercedes-Benz合作，首度以原生方式在車內提供Apple Music的空間音訊內容。

而Mercedes-Benz AG 集團技術長兼董事Markus Schäfer表示，我們將攜手合作為顧客提供業界無與倫比的典範音樂體驗。很榮幸我們的車輛將成為史上第一款採用杜比全景聲沉浸式空間音訊的非 A蘋果裝置。

目前已經訂閱Apple Music的Mercedes-Benz車款駕駛可以立即透過車上系統收聽不斷新增的空間音訊精選歌曲和專輯，這些精選音樂來自世界上最知名的藝人，涵蓋所有類型，包括嘻哈、鄉村、拉丁、流行、古典等。

Apple Music也提供精心編製的空間音訊歌單，例如「空間音訊體驗：開車音樂」與「空間音訊體驗：嘻哈」，聽眾可以在其中探索並發現其最喜愛藝人的歌曲。

此外，訂閱者也可以運用Apple Music收錄的1億首歌曲、數千個編輯精選歌單，以及來自世界頂尖音樂專家的每日精選，專家包括透過「Apple Music 1」、「Apple Music Hits」和「 Apple Music Country」等全球直播電台進行廣播的所有藝人和主持人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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