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VESA公布DisplayPort 2.1規範 強化與USB-C、USB 4介面整合度

聯合新聞網／ 楊又肇

VESA (美國視訊電子標準協會)稍早宣布推出DisplayPort 2.1規範，藉此強化與USB-C、USB 4介面整合度，並且加入全新頻寬管理功能。

DisplayPort 2.1規範將取代先前推出的2.0規範，並且對應全尺寸設計的DisplayPort連接介面，或是以Mini DisplayPort或USB-C接頭形式呈現設計，另外也支援DisplayPort Alt Mode，或是透過USB 4規範實現串接多組顯示輸出設備。

目前DisplayPort 2.1已經與USB-C規格及USB4 PHY規格整合，同時也增加全新DisplayPort頻寬管理功能，讓DisplayPort透過USB 4介面連接時，能以更高效率與其它I/O資料傳輸流量共存，另外也加入VESA的視覺無損顯示串流壓縮 (DSC)編碼解碼器，以及VESA的Panel Replay協議。

其中，加入支援DSC位元流控制更讓DisplayPort 2.1的傳輸頻寬降低幅度超過67%，卻不會產生視覺雜訊。而VESA的Panel Replay功能，在Panel Replay開始運作時，即可為DisplayPort 2.1的傳輸封包降低超過99%的傳輸頻寬。

在DisplayPort 2.1設計規範中，同時更新DisplayPort訊號線規格，針對全尺寸與Mini DisplayPort訊號線的設計進一步強化，讓DP40訊號線長度設計可超過2公尺，而DP80訊號線則可超過1公尺，並且不影響UHBR的效能。

另外，VESA認證的DP40訊號線最高可以支援UHBR10鏈路速率 (10 Gbps)，並且對應四通道傳輸、最高40 Gbps傳輸量表現，而VESA認證的DP80訊號線最高可支援UHBR20鏈路速率 (20 Gbps)，支援四通道傳輸，可對應80 Gbps最高傳輸量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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