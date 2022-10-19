VESA公布DisplayPort 2.1規範 強化與USB-C、USB 4介面整合度
VESA (美國視訊電子標準協會)稍早宣布推出DisplayPort 2.1規範，藉此強化與USB-C、USB 4介面整合度，並且加入全新頻寬管理功能。
DisplayPort 2.1規範將取代先前推出的2.0規範，並且對應全尺寸設計的DisplayPort連接介面，或是以Mini DisplayPort或USB-C接頭形式呈現設計，另外也支援DisplayPort Alt Mode，或是透過USB 4規範實現串接多組顯示輸出設備。
目前DisplayPort 2.1已經與USB-C規格及USB4 PHY規格整合，同時也增加全新DisplayPort頻寬管理功能，讓DisplayPort透過USB 4介面連接時，能以更高效率與其它I/O資料傳輸流量共存，另外也加入VESA的視覺無損顯示串流壓縮 (DSC)編碼解碼器，以及VESA的Panel Replay協議。
其中，加入支援DSC位元流控制更讓DisplayPort 2.1的傳輸頻寬降低幅度超過67%，卻不會產生視覺雜訊。而VESA的Panel Replay功能，在Panel Replay開始運作時，即可為DisplayPort 2.1的傳輸封包降低超過99%的傳輸頻寬。
在DisplayPort 2.1設計規範中，同時更新DisplayPort訊號線規格，針對全尺寸與Mini DisplayPort訊號線的設計進一步強化，讓DP40訊號線長度設計可超過2公尺，而DP80訊號線則可超過1公尺，並且不影響UHBR的效能。
另外，VESA認證的DP40訊號線最高可以支援UHBR10鏈路速率 (10 Gbps)，並且對應四通道傳輸、最高40 Gbps傳輸量表現，而VESA認證的DP80訊號線最高可支援UHBR20鏈路速率 (20 Gbps)，支援四通道傳輸，可對應80 Gbps最高傳輸量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 多少錢才算「中階手機」？網直指1主因：這品牌害價格錯亂
📢 別再按「讚」表情符號 民調：Z世代覺得超老、有攻擊性
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【嚇壞】他見蘋果手錶這數值變化「一驗2條線」確診了 內行苦笑：瞎貓碰上死耗子
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言