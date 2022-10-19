鴻海推五門掀背車款Model B、台灣首款電動皮卡Model V 加速電動車產業發展

在今年度的鴻海科技日中，鴻海分別展示日前已經預告的新款五門掀背車款Model B，同時也宣布推出以皮卡 (pickup)形式打造、採四門設計的Model V，藉此擴展旗下電動車款式佈局，同時也強調藉由MIH電動車平台聯盟，與全球合作夥伴一同加速電動車產業發展。

鴻海董事長劉揚偉表示，目前已經累積2479家業者加入的MIH電動車平台聯盟，將結合全球電動車產業供應鏈技術資源，並且透過鴻海旗下生產製造能力，結合大量軟硬體資源與半導體等關鍵零組件整合能力，預計在未來10年擴展電動車產業的CDMS委託設計製造服務 (Contract design and manufacturing service)商業模式，預期將比照過往手機等產品製造流程，加速各類電動車產品進入市場腳步。

同時，鴻海也宣布藉由HHEV.OS軟體平台設計簡化電動車軟體開發難度，透過確保擴充性、安全性，以及可靠資料傳輸形式，讓更多電動車產品可藉由HHEV.OS軟體平台加速完成智慧車載平台設計，而HHEV.OS軟體平台之後也將成為MIH電動車平台聯盟標準。

而在關鍵零件應用部分，鴻海也宣布提供自行開發的EPS電動助力轉向系統，透過升級為48V供電設計，讓體積縮減20%，並且採ASIL D車輛安全完整性最高等級的控制器，另外也針對車輛使用固態電池採無負極設計，藉此讓固態電池能承受更高工作電壓，並且透過特殊堆疊封裝設計確保使用安全。

其他部分，更展示多種散熱底板結構、碳化矽功率模組，以及包還電動車載充電器、充電樁、直流轉交流逆變器、直流轉換元件等，藉此強調鴻海在電動車生產製造能力表現。

此外，劉揚偉更透露將透過位於台灣、泰國與美國的BOL造車基地，讓更多電動車產品能加速進入市場。

同步揭曉新款五門掀背車款Model B與電動皮卡Model V

而為了吸引更多業者加入MIH電動車平台聯盟，鴻海從去年宣布推出旗下旗艦轎跑Model E、中型SUVModel C與電動巴士Model T，今年更宣布推出針對年輕用戶族群打造的五門掀背車款Model B，以及鎖定多用途的電動皮卡Model V，藉此象徵MIH電動車平台聯盟可對應客製化需求打造多種車款。

此次公布的Model B，在日前多次預告之後，正式透露其設計細節，本身以Model C設計為基礎，將車長等尺寸縮減，並且重新調整車身外觀，加入可從車頭將風流導致車頂的S-DUCT導流設計，以及D柱氣簾設計，藉此降低空氣擾流情況，使得風阻系速僅在0.26，而車身僅為4300mm、軸距僅2800mm，強調在最小級距平台創造最大使用空間，而最長續航里程可達450公里。

Model B本身也具備以攝影鏡頭打造的數位後視鏡，同時具備駕駛輔助與駕駛狀況監測功能，另外也能透過可數位化形式使用的智慧鑰匙開啟、發動車輛，甚至可透過app形式將數位化鑰匙「借」給他人使用。

至於電動皮卡Model V，則是鴻海完成一般車款及大型商用車中間拼圖的設計，更成為台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH電動車平台聯盟垂直整合產生，本身對應1噸載重能力及3噸拖曳能力，並且能對應全地形行走穿越能力。

同時，Model V採四門5人乘坐空間設計，同樣透過環繞車身的感測器，搭配電子後視鏡與顯示螢幕整合儀表板確保駕駛安全，電力則可在半小時內從20%充至80%。

另外，鴻海也宣布以去年公布參考原型打造的Model C量產版本，將從2023年下半年開始由合作品牌將市售車款交到車主手上，並且可在3.8秒內完成時速100公里加速，最長續航里程更可達700公里。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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