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強化雲端基礎建設 NVIDIA攜手甲骨文加速推動企業導入人工智慧解決方案

聯合新聞網／ 楊又肇

NVIDIA宣布與甲骨文擴大長期合作關係，將使NVIDIA旗下加速運算產品組合導入甲骨文雲端基礎架構 (OCI)，讓企業能更快導入人工智慧解決方案，藉此對應各類商業應用需求。

在此次合作中，甲骨文將在雲端基礎架構加入數萬張NVIDIA旗下GPU，其中包含A100 GPU，以及即將推出的H100 GPU，藉此透過加速運算產生更高人工智慧算力表現，並且能在執行個體提供更完整的 NVIDIA人工智慧技術，藉此加速推動各類產業創新。

此外，針對Apache Spark的資料運算流程，甲骨文將率先推出整合NVIDIA RAPIDS開放原始碼資料分析和機器學習加速平台資源，藉此推動加快Apache Spark資料處理效率，同時也能提升甲骨文雲端基礎架構的資料流管理效益。

而與甲骨文之間合作，還包含導入用於醫學影像、基因研究、自然語言處理和藥物開發的醫療人工智慧與高效能運算應用框架NVIDIA Clara，同時也能透過人工智慧技術讓甲骨文日前以280億美元收購的Cerner電子病歷業務運作加速，藉此提高病患資料管理及分析效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

甲骨文 語言

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