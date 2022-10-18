男見「十年定律」好奇智慧型手機之後科技停滯了？ 釣一票鄉民看好1發明

常言道「需要為發明之母」，科技對人類文明進步貢獻無數，但日前一名網友就細數人類文明進步的歷程，發現每隔十年左右就會出現一項跨時代產品的規律，納悶為何在「智慧型手機」之後，就未再見跨時代產品出現？貼文一出便引起網友熱議。

這名網友在PTT發文分析人類文明進步仰賴科技發明，如1970年代的彩色電視機、1980年代的個人電腦、1990年代的網際網路及2000年代的手機，直到現今於2010年代左右普及的智慧型手機，劃時代產品的出現徹底改變人類生活。

然而，原PO直言明明過去十幾年大約「每隔五到十年」就會出現徹底改變人類生活的劃時代科技產品，不知怎地近年來發明的AI、區塊鏈、電動車及元宇宙似乎都沒有引發相當重大的影響力，讓他納悶道「為何自從智慧型手機以後，沒有再出現徹底改變人類生活的跨時代產物？」

疑問拋出後，引起許多鄉民留言討論，多數人認為原PO所提的AI、元宇宙等都堪稱是跨時代產物，其中「AI」被最多人提起，「AI沒有影響力？是你不知道而已」、「所有還想存活的企業都在導入AI，用途廣泛到寫成一本書都不夠，從預測消費行為到自動駕駛到資安防禦」、「AI已經大幅度改變許多產業生態了，許多人也早已用上AI只是不自知，AI算是一個主要改變人類生活的趨勢之一」。

當中也有人質疑原PO，認為硬是要用十年做為分界基本上沒有太大意義，「硬要用10年去畫分還要符合定義空泛的『全民有感』，沒什麼太大意義；真要看，等2030年再看不遲，個人是看好AI，還有虛擬實境跟太空發展」。

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