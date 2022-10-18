快訊

尼莎剛遠離...輕颱「海棠」午間生成 氣象局曝未來動向

34歲女星無預兆罹癌 呆站醫院門口爆哭：為什麼是我？

LINE與日本雅虎合辦科技大會 聚焦數據AI等9大主題

中央社／ 台北18日電

通訊軟體LINE與Yahoo! JAPAN今天宣布，將於11月17至18日以線上直播方式首度共同舉辦Tech-Verse科技大會，包含87場講座，涵蓋數據/AI（人工智慧）、伺服器端與基礎架構等9大主題。

LINE發布新聞稿說明，以往LINE及Yahoo! JAPAN各自舉辦專屬科技大會，分別為LINE DEVELOPERDAY和Yahoo! JAPAN Tech Conference，今年的Tech-Verse將是2大企業首次合作。

LINE與Yahoo! JAPAN母公司Z Holdings集團旗下另外6家企業也將一同參與 Tech-Verse大會，包括delyInc.、Demae-can Co. Ltd.、Ikyu Corporation、ValueCommerce Co. Ltd.、Z Lab Corporation及ZOZOInc.。

LINE表示，Tech-Verse大會將由LINE及Yahoo!JAPAN的2位技術長進行開幕演講，分享自家公司的技術驅動策略及願景，說明他們將如何加速成長，同時履行身為平台營運商的責任與義務。

大會也將展開總共87場主題演講與專題討論，涵蓋數據/AI、流程與環境、基礎架構、伺服器端、行動應用程式、網頁前端、資訊安全、UX（使用者介面）/設計、區塊鏈等9大主題。在這些講座中，演講者將深入分享自家公司在研發領域面臨的挑戰及收穫，並介紹目前導入的最新技術。

LINE AI 直播

延伸閱讀

黃義交生前默默行善 LINE回這個字讓友人不捨

日式料理餐車！熱愛日本旅遊初心，老闆用行動餐車分享深愛的和風小吃文化

3家純網銀皆虧損 將來銀行7月底累虧達18億

將來銀虧逾18億 面臨增資

相關新聞

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

頂級豪車配頂級音效 Apple Music「空間音訊」成Mercedes-Benz豪華車種標配

Apple Music「空間音訊」的出現，讓使用者用手機、電腦，搭配耳機就能輕鬆體驗劇院般的環繞音場效果，不管頭轉到哪個...

賓士曝Mercedes-EQ全新EQE SUV車款 台灣登場時間曝光

賓士於巴黎Mercedes-Benz Magical Garage星奇車庫活動中，正式揭曉旗下第四款採用全新電動車平台、隸屬Mercedes-EQ系列的全新EQE SUV車款，除了搭載與EQE相同的先進豪華配備，並且採充裕空間設計，更進一步強化戶外移動機能。

光陽新推6款電動車佈局Ionex車能網 0加速到50公里最快3.7秒！

去年宣布推出定位白牌等級、採單顆電池的輕型機車i-one，以及同樣定位白牌等級，採用雙顆電池的普通重型機車S6、S7與S7R等車款後，光陽今日 (10/17)在Ionex 3.0車能網「全面佈局」發表活動中，宣布推出6款全新電動車，強調將在電動車款提供完整解決方案。

Meta撒逾4800億搞元宇宙…但花在哪裡？細節全沒說

報導指稱，從去年調整公司名稱，並且強調擴大VR、AR、NFT在內技術應用的元宇宙發展之後，Meta已經花費超過150億美元（約台幣4800億）資金，但目前仍未公布相關花費細節。

Intel執行長：願意協助AMD、NVIDIA代工生產CPU及GPU產品

在近期接受The Verge網站訪談時，Intel執行長Pat Gelisinger表示願意向AMD、NVIDIA提供其製程生產資源，藉此協助代工CPU或GPU產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。