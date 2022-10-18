LINE與日本雅虎合辦科技大會 聚焦數據AI等9大主題

通訊軟體LINE與Yahoo! JAPAN今天宣布，將於11月17至18日以線上直播方式首度共同舉辦Tech-Verse科技大會，包含87場講座，涵蓋數據/AI（人工智慧）、伺服器端與基礎架構等9大主題。

LINE發布新聞稿說明，以往LINE及Yahoo! JAPAN各自舉辦專屬科技大會，分別為LINE DEVELOPERDAY和Yahoo! JAPAN Tech Conference，今年的Tech-Verse將是2大企業首次合作。

LINE與Yahoo! JAPAN母公司Z Holdings集團旗下另外6家企業也將一同參與 Tech-Verse大會，包括delyInc.、Demae-can Co. Ltd.、Ikyu Corporation、ValueCommerce Co. Ltd.、Z Lab Corporation及ZOZOInc.。

LINE表示，Tech-Verse大會將由LINE及Yahoo!JAPAN的2位技術長進行開幕演講，分享自家公司的技術驅動策略及願景，說明他們將如何加速成長，同時履行身為平台營運商的責任與義務。

大會也將展開總共87場主題演講與專題討論，涵蓋數據/AI、流程與環境、基礎架構、伺服器端、行動應用程式、網頁前端、資訊安全、UX（使用者介面）/設計、區塊鏈等9大主題。在這些講座中，演講者將深入分享自家公司在研發領域面臨的挑戰及收穫，並介紹目前導入的最新技術。

商品推薦