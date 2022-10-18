這大學靠人工智慧 用文字描述場景就能生成3D動畫、VR場景內容
相較目前常見藉由文字描述識別，自動生成平面圖像的技術，新加坡南洋理工大學 (Nanyang Technological University)研究團隊近期提出名為《Text2Light: Zero-Shot Text-Driven HDR Panorama Generation》的論文，將可透過人工智慧識別文字描述場景，自動產生可用於3D動畫，或是虛擬實境內容的圖像內容。
目前此項技術仍處於早期研究階段，因此僅能產生低解析度的360度環景圖像內容，但研究團隊計畫進一步透過人工智慧技術，將現階段技術所產生環景圖像解析度增加，並且加入HDR影像強化效果，讓透過此技術生成的3D影像或虛擬實境場景，可以有更好的觀看體驗。
雖然現階段已經有不少可利用人工智慧自動生成3D場景影響的技術，但多半還是要透過一連串的參數設定，或是透過大量數據進行深度學習才能產生，因此若能直接透過文字描述產生擬真3D影像或虛擬時境場景，將能加快動畫、電影或遊戲相關產業發展與內容創作腳步。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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