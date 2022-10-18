這大學靠人工智慧 用文字描述場景就能生成3D動畫、VR場景內容

近日一名網友在爆怨公社發文表示，他本是是一位食品物流士，因為工作關係需要全台跑透透去送貨，未料自從他的老婆迷上有「抓猴神器」稱號的軟體Zenly，便頻繁關注他的動向。 原PO提到，只要Zenly

2022-10-17 18:25