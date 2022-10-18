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賓士曝Mercedes-EQ全新EQE SUV車款 台灣登場時間曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

賓士於巴黎Mercedes-Benz Magical Garage星奇車庫活動中，正式揭曉旗下第四款採用全新電動車平台、隸屬Mercedes-EQ系列的全新EQE SUV車款，除了搭載與EQE相同的先進豪華配備，並且採充裕空間設計，更進一步強化戶外移動機能。

而全新EQE SUV車款更成為同級距最寬敞的車款之一，以休旅車外型搭載容積達1675公升的最大後車廂空間，而外觀設計依然極富流線與未來感，並且以全球先進的空氣力學科技，配合智慧電能管理技術，提供最高可達590公里 (WLTP)的續航里程表現。

動力表現方面，全新EQE SUV車款也納入Mercedes-AMG熱血基因，0-100km/h最快僅需3.5秒即可完成加速，並且搭載最大動力輸出可達687 hp/1000 Nm的驅動馬達，搭配22吋AMG鋁合金輪圈，以及高性能制動系統，駕駛介面則採用AMG高性能平底跑車方向盤，可透過觸控旋鈕調整至Sport模式，藉此切換成更高動力輸出模式，而動力更區分43與53兩種版本。

其他部分，還包含高達10度的後軸轉向系統，以及啟動越野模式時，可透過AIRMATIC氣壓懸吊系統自動抬升車身高度，並且同步調整車身動態表現，藉此對應更多路況駕駛需求。另外，車艙更採用搶眼的 MBUX Hyperscreen超寬幅螢幕，提供多元的娛樂與車輛設定，同時也能清楚檢視車況。

台灣賓士預計在2023年中引進全新EQE SUV車款，屆時將會公布具體上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車廂

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