光陽新推6款電動車佈局Ionex車能網 0加速到50公里最快3.7秒！

去年宣布推出定位白牌等級、採單顆電池的輕型機車i-one，以及同樣定位白牌等級，採用雙顆電池的普通重型機車S6、S7與S7R等車款後，光陽今日 (10/17)在Ionex 3.0車能網「全面佈局」發表活動中，宣布推出6款全新電動車，強調將在電動車款提供完整解決方案。

持續精進Ionex車能網軟硬體建置

在此之前，光陽已經宣布將在年底讓Ionex換電站數量增加至2000站以上，並且透過三大方向擴展電網密度，同時也確認Ionex車能網未來將朝向以換電為主發展，但依然會保留提供充電使用選項。

▲光陽宣布將在年底讓Ionex換電站數增加至2000站以上，同時也計畫導入新電池技術

而在此次發表活動中，光陽董事長柯勝峯在受訪時表示，未來將會持續精進Ionex車能網軟硬體建置，將比照電信業者建置基地台的模式，針對使用者實際使用需求，在最合適地點設置提供足夠以電池交換量的換電站，同時也將透過軟體技術即時確認每顆電池使用狀態。

柯勝峯強調，未來會持續與諸多電池廠維持合作，並且會在合適時間導入新款固態電池等技術，但也說明目前並未有自行投入生產電池的計畫。同時，日前宣布與哈雷旗下電動機車品牌LiveWire深度合作，雙方將會以重型電動車合作為主，因此產品定位將不會與Ionex車能網換電使用模式結合，而是採用高瓦數充電規格設計。

▲光陽董事長柯勝峯

新增6款電動車款

此次推出6款電動車，分別包含標榜最輕巧靈活的綠牌定位車款i-One Air，以及標榜為市場上續航力最高的白牌電動機車i-One Fly，另外更推出對應最高動力與最高載重量的S Pro商用系列車款，分別提供S6 Pro與S7 Pro兩種車款。至於定位在動力升級、兼具動力與實用性質的S Rex暴龍系列，則分別推出S6 Rex與S7 Rex兩種車款。

其中，i-One Air僅79公斤重，座墊高為73.8公分，並且採平順動力輸出設計，以及針對女性使用需求打造的省力駐車中柱，強調比同級100 c.c.油車更加輕巧、容易騎乘與停放。

▲Ionex i-One Air

i-One Fly則強調配合兩顆電池使用情況下，最高續航里程可達180公里，成為市場上續航距離最長的白牌電動車，同樣標榜提供更容易操駕、更舒適騎乘使用體驗。

▲Ionex i-One Fly

包含S6 Pro與S7 Pro的S Pro商用系列車款，則是鎖定送貨、業務等使用需求，標榜採用可對應高承載量的貨架設計，以及高扭力動力輸出。S6 Pro將滿足高動力輸出使用需求，而S7 Pro則鎖定高載重量使用需求。

▲Ionex S Pro商用系列車款

▲Ionex S7 Pro

在包含S6 Rex與S7 Rex兩種車款的S Rex暴龍系列，則是採用陽剛外型、充足動力設計，並且搭配更容易入手價格設定，藉此定位在更實用車款設計。

▲Ionex S Rex暴龍系列

Ionex S車系列動力升級

另外，針對先前已經推出的Ionex S車系列，此次更新則是加入光陽在大型電動重機採用的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術，藉此讓Ionex S車系列動力輸出表現再次提升。光陽公布更新重點如下：

Ionex S6：以全能座駕為訴求，擁有6.5kW的馬力，從0加速到時速50公里只要4.2秒，極速達到88公里。在全新動力升級之後，S6擁有7.0kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.9秒，極速達到92公里。S6以Ionex S車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。

▲Ionex S6

Ionex S7：以運動街跑為訴求，擁有7.2kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.7秒，極速達到92公里。在全新動力升級之後，S7擁有7.6kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.5秒，極速達到95公里。S7以強大的動力性能，提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質，讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。

▲Ionex S7

Ionex S7R：以城市鋼砲為訴求，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。以KYMCO最先進的造車實力與電動車技術，將S7R的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。

▲Ionex S7R

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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