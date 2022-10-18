Meta撒逾4800億搞元宇宙…但花在哪裡？細節全沒說

報導指稱，從去年調整公司名稱，並且強調擴大VR、AR、NFT在內技術應用的元宇宙發展之後，Meta已經花費超過150億美元（約台幣4800億）資金，但目前仍未公布相關花費細節。

去年時，Meta開始在財報內容加入Reality Labs營運財務結果，其中顯示已經在元宇宙投入超過100億美元，而今年更透露虧損超過50億美元，使得市場分析認為此項虧損將會持續擴大。

而從去年Meta投入發展項目，包含研究如何透過肌電方式識別操作指令，讓使用者能在配戴特殊手環情況下，即可透過細微動作操作螢幕角色，同時也在NFT、VR、AR等技術應用投入大量資金。另一方面，為了吸引更多創作者提供內容，Meta過去一年內也投資不少經費，其中包含提供給創作者，以及內容提供者的分潤，另外與微軟等業者在元宇宙項目合作可能也產生不少經費支出。

不過，Meta方面仍未對此作任何回應，同時也未公布Reality Labs具體財務支出狀況。

雖然Meta建構許多元宇宙未來理想發展，以及潛在發展機會，但許多市場看法仍難以接受此類論述，例如在遠距視訊會議互動，不少看法認為多數人仍傾向直接透過Zoom、Microsoft Teams等方式進行視訊會議，顯然無須額外在VR環境內以虛擬人像方式互動，甚至在虛擬環境內使用Microsoft Teams等服務。

甚至Meta內部也有不少員工質疑公司的元宇宙發展理念，更有不少員工私下以「MMH」 (Make Mark Happy)形容當前所負責工作項目，嘲諷公司所作一切都是為了滿足創辦人暨執行長Mark Zuckberg的理想，而非為了創造實際價值。

但也有看法認為，目前Meta所作實際上是為了前期投資，而市場普遍不看好元宇宙發展的原因，仍是基於當前技術仍未到位，加上無法滿足市場對於此類技術應用想像，因此產生極大落差，但若未來相關技術有所突破，相關應用將推動龐大潛在發展機會，甚至讓VR、AR或XR成為未來主流運算互動模式。

除了Meta，包含Qualcomm、Google、微軟，甚至蘋果在內業者都對虛擬視覺技術應用感興趣，同時也認為將成為未來重點發展技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦