博通傳將向歐盟申請提早批准收購VMware
相關消息指稱，博通將以面臨Google、亞馬遜及微軟競爭為由，將向歐盟申請提早批准其以610億美元收購VMware的交易。
路透新聞引述消息來源表示，除非收購案結果將形成明顯市場競爭問題，否則博通將能順利買下VMware。
而相較Dell在2016年收購EMC，並且間接持有VMware的情況，VMware在近年來的發展持續擴大，但也逐漸面臨Google、亞馬遜及微軟在雲端服務競爭，因此相關消息指稱歐盟可能不會對博通收購VMware進行第二波深入調查，預期將認定此筆交易不構成市場壟斷。
不過，博通方面並未對此作任何回應，而歐盟方面目前也尚未正式批准博通以610億美元收購VMware的交易案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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