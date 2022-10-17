老婆迷上「抓猴神器」害慘物流士尪 網同情：我家母老虎也照三餐問候
近日一名網友在爆怨公社發文表示，他本是是一位食品物流士，因為工作關係需要全台跑透透去送貨，未料自從他的老婆迷上有「抓猴神器」稱號的軟體Zenly，便頻繁關注他的動向。
原PO提到，只要Zenly顯示他停留在特殊場所，老婆就會傳訊問他「在那裡幹嘛？」讓原PO傻眼不已，他也抱怨道「是哪個吃飽太閒的傢伙設計這個定位APP出來的？」
網友們聽了原PO遇到的困擾都忍不住笑了，直呼「沒關係⋯再撐一下下，這個APP要停止服務了」、「真的！我都要被我家母老虎照三餐問候」、「可是我曾經用它抓包2位前任偷吃」。
雖然有人直呼「沒做虧心事幹嘛怕？」，但也有人同情原PO，「不喜歡被追蹤定位，這樣相處感覺很累」、「我反而討厭查勤耶！對方想幹嘛也是有辦法瞞你，我希望對方自律，出門會主動講」。
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