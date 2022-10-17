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Razer推出可攜帶的94吋「藍幕」 合作藍寶堅尼孵電競椅

聯合新聞網／ 楊又肇

除了推出Razer Edge 5G掌機，Razer在此次RazerCon 2022期間也宣布更新諸多新品，其中包含與藍寶堅尼品牌合作的電競椅Enki Pro Automobili Lamborghini，以及針對實況主需求打造的「藍幕」配件Razer Blue Screen，同時也推出新款貓耳耳機Razer Kraken Kitty V2 Pro等配件。

其中，針對實況主需求打造的「藍幕」配件Razer Blue Screen，Razer強調可在幾秒內就能完成架設，透過上下操作即可完成拉開或收納，最大可對應94吋背景投放虛擬背景，並且可輕易隨身攜帶使用。

而選擇使用藍幕製作的原因，在於藍幕相比綠幕更不容易造成反光，同時也不會有較多溢色情況，對於許多實況主而言，比較不需要考量反光等影響問題，甚至可以透過更明亮補光量，讓自身臉龐維持清晰。

目前Razer Blue Screen僅透過Razer官網銷售，建議售價為149.99美元，台灣地區則會以新台幣4999元價格銷售。

至於與藍寶堅尼合作的Enki Pro Automobili Lamborghini，則是以Razer先前推出的Enki Pro電競椅為基礎，同樣採用Alcantara人工材質，透過21吋寬幅座墊支撐乘坐重量，另外也能支撐使用者背部倚靠力道，最大斜度可達152度。

Enki Pro Automobili Lamborghini預計從11月起透過Razer官網與美國境內通路，以及部分歐洲市場通路銷售，建議售價則是1499.99美元，相比標準版Enki Pro售價約高出300美元，顯然是作為藍寶堅尼品牌授權使用費。

新款貓耳耳機Razer Kraken Kitty V2 Pro分別提供粉色與黑色款式，此次最大差異在於提供貓耳造型之外，還可更換成熊耳或兔耳，方便實況主配戴時展現不同個性，一樣支援Chroma RGB多彩背光設計，至於連接模式一樣是透過USB-A有線規格，支援7.1環繞聲道輸出，建議售價則是199.99美元，台灣地區售價則是新台幣7090元。

此外，Razer也宣布推出全新白色系列配件，包含白色款Razer Basilisk V3 Pro、Razer DeathStalker V2 Pro、Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless、Razer Barracuda在內滑鼠、鍵盤及耳機配件。

粉色系列配件，則分別增加Razer Orochi V2 - Quartz Edition、Razer Huntsman V2 Tenkeyless - Quartz Edition、Razer Strider - Quartz Edition、Razer Barracuda - Quartz Edition、Razer BlackShark V2 X - Quartz Edition等滑鼠、鍵盤、滑鼠墊、耳機等。

而針對家用遊戲主機部分，Razer分別推出對應PlayStation平台使用的Razer Kaira Pro Hyperspeed PlayStation Licensed，以及Razer Hammerhead Hyperspeed PlayStation Licensed兩款耳機，對應Xbox平台則推出Razer Hammerhead Hyperspeed Xbox Licensed。

在此次公布內容中，Razer更宣布與沛納海 (Panerai)合作，以沛納海經典Luminor Quaranta系列錶款為基礎，打造名為Luminor Quaranta Razer Special Edition的合作錶款，藉此資助非政府組織—保護國際 (Conservation International)的亞太地區蝠魟生態研究計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

藍寶堅尼 品牌 台幣

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