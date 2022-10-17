宏碁合作Intel 有望推Arc A770 Predator BiFrost桌機版顯示卡

隨著Intel Arc A770桌機版顯示卡正式進入市場銷售，Intel顯然也在華擎 (ASRock)、藍戟 (GUNNIR)之外，進一步與宏碁 (Acer)合作，預計推出名為Arc A770 Predator BiFrost的桌機版顯示卡。

相比Intel的公版設計，宏碁打造的Arc A770 Predator BiFrost採用不同外型設計，並且在92mm直徑散熱風扇加上RGB燈效。

目前宏碁尚未公布Arc A770 Predator BiFrost具體規格，但預期採用16GB DDR6X顯示記憶體容量，運作時脈可藉由超頻達2400MHz，並且標榜透過鼓風機式第5代AeroBlade 3D刀鋒速冷金屬散熱風扇，以及軸流式FrostBlade 2.0風扇達到冷卻效果，另外亦可藉由Predator BiFrost公用程式讓圖形設定最佳化。

至於具體上市售價、正式推出時程都還是要等宏碁公布為準。

Intel計畫以Arc品牌桌機版顯示卡與NVIDIA、AMD抗衡，同樣也將擴大與第三方廠商合作，藉此推動其桌機版顯示卡產品市場佔比成長。不過，此次宏碁確定與Intel合作推出客製化設計的Arc A770桌機版顯示卡，是否代表宏碁未來也可能與NVIDIA、AMD合作推出更多客製化設計的顯示卡產品，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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