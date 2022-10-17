由日本四大摩托車車廠推動的Gachaco電池交換系統聯盟 10月25日起供服務

今年4月由Honda (本田)、YAMAHA (山葉)、Suzuki (鈴木)與Kawasaki (川崎)四家車廠，加上日本最大石油業者ENEOS合組的「Gachaco」 (ガチャコ)電池交換系統聯盟，稍早確定將從10月25日開始於日本境內針對商用電動機車提供換電服務。

「Gachaco」聯盟目前以Honda推行的電池交換系統「Honda Mobile Power Pack e:」為基礎，並且將換電站配置於方便使用地點，以及ENEOS旗下加油站點，同時也規劃將電池交換站存放電池應用在緊急供電等應用模式，另外更由ENEOS提供交換電池後續循環利用與回收作業。

而此次宣布將開始提供換電服務，初期適用車款將包含YAMAHA旗下E-Vino、Honda旗下Benly e:系列，預期Suzuki與Kawasaki日後也會推出使用交換電池運作的商用電動車。

至於「Gachaco」電池交換站則會以長1.7公尺、寬1公尺面積空地建置，並且以三相三線供電的200V電壓運作，初期建置地點將涵蓋東京都內23區，同時也將在大阪府大阪市、吹田市、茨木市、豊中市、箕面市等地區建置換電站，並且計畫持續往外擴展可使用範圍。

除了在日本境內推行「Gachaco」換電系統，Honda與YAMAHA更額外攜手KTM、Piaggio等車廠，於日本境外成立「SBMC」 (Swappable Batteries Motorcycle Consortium)換電系統聯盟，但目前暫時還無法確認是否同樣會以Honda電池交換系統「Honda Mobile Power Pack e:」為基礎運作。

此外，目前加入「SBMC」換電系統聯盟的車廠中，除了一開始促成聯盟的Honda、YAMAHA、KTM、Piaggio，目前更包含AVL、Ciklo、Fivebikes、Forsee Power、Hioki、Hyba、JAMA、Kawasaki、光陽 (KYMCO)、小牛電動 (Niu)、Polaris、Roki、三星、SINBON、住友電工 (Sumitomo Electric)、Suzuki、Swobbee、Vitesco、VeNetWork，或許更代表未來也可能會以Honda推行的電池交換系統「Honda Mobile Power Pack e:」為基礎，作為未來通用電池交換系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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