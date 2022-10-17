不用認證「醫療設備」！Sony推低價位助聽器 可用App調整個人化輔助聽力
Sony宣布與總部位於丹麥的助聽器製造商WS Audiology合作，將於美國市場推出無須認證為醫療設備，並且能以相對低價形式銷售的助聽器產品CRE-C10及CRE-E10，兩者分別僅需以999.99與1299.99價格銷售，相比採醫療設備認證製造的助聽器售價動輒高達數千美元，明顯親民不少。
雖然相較目前越來越多利用數位音訊技術打造，同樣採無須認證為醫療設備設計的助聽器售價仍高出一些，但CRE-C10及CRE-E10均採用Sony頂級耳機設計，包含透過高度聲學設計打造的自適應聽力輔助功能，以及可長時間配戴使用設計，更可透過手機app進行個人化聽力輔助調整。
兩款助聽器基本上都採用類似耳機般的外型，CRE-C10更標榜是目前無須被認證為醫療設備的助聽器中，體型最小的一款，外人幾乎不會發現使用者配戴此款助聽器。
至於CRE-E10則是以方便使用為設計，因此採用可透過無線充電方式補充電力設計，甚至也能當作一般耳機使用，可連接iOS裝置播放音樂，但未支援Android裝置使用。
電力續航表現方面，CRE-C10約可對應70小時連續使用時間，而CRE-E10電池在完成充電後，約可對應26小時連續使用時間，兩款助聽器都有額外可供收納及充電的收納盒。
CRE-C10將從10月開始透過Sony通路，或是第三方合作通路如亞馬遜、Best Buy，以及特定合作聽力設備通路銷售，而CRE-E10則預計在今年冬季上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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