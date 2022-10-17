Roku確認與Wyze合作打造貼牌連網設備 進軍智慧家庭市場

過去聚焦數位機上盒與內容、廣告服務的Roku，稍早確認與美國智慧家庭設備商Wyze合作，將進軍智慧家庭市場發展，首波推出智慧門鈴、連網攝影機、智慧燈泡、智慧燈條，以及智慧插座等產品。

而這些產品，目前主要還是以Wyze製作產品為主，並且使用Roku品牌名稱作為識別銷售，但是將會整合Roku旗下服務，例如可以透過Roku旗下聲控功能進行操作，不過接下來也會加入支援第三方語音聲控操作，同時也支援Google Home或亞馬遜的Alexa服務。

目前暫時還無法確認Roku日後是否也會推出品牌獨有產品，現階段主要是與Wyze合作，以Wyze現有產品掛牌方式加快進入市場銷售腳步。

同時，此次推出的智慧連網裝置也將與Roku旗下Roku TV作業系統連動，方便使用者直接透過電視等大尺寸螢幕確認門外訪客身分，或是透過聲控方式播放先前透過攝影機紀錄畫面，另外也能進一步控制居家燈光，或是控制連接智慧插座的電器設備。

至於在使用安全部分，Roku強調此次推出連網裝置將以2次認證方式確保使用身分安全，同時所有使用資料都會透過加密保護，並且確保裝置從開機時就能有充分安全防護效果。

此次宣布推出的連網裝置預計透過美國境內Walmart通路銷售，預計從10月17日開始銷售，產品建議售價則從27美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦