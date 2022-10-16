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一周數位爆報／元宇宙自拍美學3階段太悲劇、蘋果手錶測出確診？

一周數位爆報／幾元起跳才算中階手機？按「讚」竟被嫌老！元宇宙自拍美學3階段太悲劇、蘋果手錶測出確診？

聯合新聞網／ 綜合報導
10/9～10/15一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
10/9～10/15一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


你要不要等iPhone 15呢？蘋果（Apple）的iPhone 14系列才開賣1個月，明年的iPhone 15消息默默出現。外媒報導，英國蘋果直營店的員工已提早收到明年「禁休日期」，被網友懷疑是否已曝光iPhone 15的開賣時間了。 （繼續閱讀…）

辛苦度：★★★★☆

小編評語：每一年的蘋果開賣日，蘋果員工應該壓力都超大。

蘋果直營店員工曾被執行長庫克稱擁有4項特質。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）
蘋果直營店員工曾被執行長庫克稱擁有4項特質。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）


全球最大影音串流平台Netflix含廣告的訂閱方案，將自11月3日起在美國收費每月6.99美元（約台幣225元）。這個收費標準比起Disney+也即將推出的含廣告方案便宜1美元，多家平台即將短兵相接，Netflix押注能吸引到精打細算的消費者，推動用戶數強勁成長。 （繼續閱讀…）

比拚度：★★★☆☆

小編評語：不知道跟Disney+的廣告方案誰比較便宜。

Netflix新推出的含廣告基本訂閱方案，11月3日起在美國每月收費6.99美元。路透
Netflix新推出的含廣告基本訂閱方案，11月3日起在美國每月收費6.99美元。路透


你願意花多少錢買手機呢？一名網友表示看到九妹（Joeman）評測定價2萬6990元的Google Pixel 7 Pro，驚呼他把這支定位成「中階手機」，詢問網友「現在中階手機到底是多少錢起跳？」引起不少討論，網友都指向這1原因。 （繼續閱讀…）

驚嚇度：★★★★★

小編評語：到底中階手機要多少錢才符合這等級（？。

網友認為Google Pixel 7 Pro 2萬6左右的價格仍算「中階手機」，主因是蘋果再次重新定義「價格」，像是iPhone 14最便宜的版本仍需要2萬7900元。（翻攝自Google商店）
網友認為Google Pixel 7 Pro 2萬6左右的價格仍算「中階手機」，主因是蘋果再次重新定義「價格」，像是iPhone 14最便宜的版本仍需要2萬7900元。（翻攝自Google商店）


一名網友透過PTT發文分享另類的Apple Watch使用心得，他是從Apple Watch 4跳槽到Apple Watch Ultra的使用者，入手後即開啟手腕溫度監測功能，未料竟意外「被Apple Watch提醒發燒了」，最終發現自己確診新冠肺炎。 （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★★

小編評語：是不是應該要去買一支Apple Watch Ultra了…。

Apple Watch Ultra具備手腕溫度監測功能。 歐新社
Apple Watch Ultra具備手腕溫度監測功能。 歐新社


蘋果無線耳機AirPods Pro 2在台灣尚未發售，但在國外似乎傳出一些災情，就有網友佩戴AirPods Pro 2後，發現有令人討厭的音訊飄移問題，會在左右耳機間「來回移動」。 （繼續閱讀…）

傷心度：★★★☆☆

小編評語：等台灣開賣後想要買耶…希望蘋果未來可以解決此問題。

蘋果無線耳機AirPods Pro 2在台灣尚未發售，但在國外傳出有令人討厭的音訊飄移問題，會在左右耳機間「來回移動」。（翻攝自蘋果官網）
蘋果無線耳機AirPods Pro 2在台灣尚未發售，但在國外傳出有令人討厭的音訊飄移問題，會在左右耳機間「來回移動」。（翻攝自蘋果官網）


世代差異不只出現在穿著、應對上，現在還延燒到「選擇表情符號」上。國外一項民調指出，Z世代認為其它世代常用的表情符號根本已經過時，而且還給人不舒服的感覺。 （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★★

小編評語：只有傻眼形容，按讚錯了嗎（傷心跪地～）。

一項民調顯示，Z世代認為「比讚」表情符號又老又有攻擊性。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
一項民調顯示，Z世代認為「比讚」表情符號又老又有攻擊性。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage


Meta在今（12）日凌晨的Connect 2022大會上，發表全新旗艦款的VR頭戴裝置「Quest Pro」，定價為1499美金（約台幣4萬7778元），若寄送到台灣，則變成1649.99美金（約台幣5萬2544元），價格似乎不便宜，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）還秀出元宇宙平台的「完整虛擬人像」，再次被網友虧「畫質一樣很慘」。 （繼續閱讀…）

爆笑度：★★★★★

小編評語：到底元宇宙的真正美學在哪裡…？

《聯合新聞網》秀出祖克柏3次元宇宙自拍的進化史，看看畫質是否有變得更精細。（翻攝自祖克柏臉書、Meta YouTube）
《聯合新聞網》秀出祖克柏3次元宇宙自拍的進化史，看看畫質是否有變得更精細。（翻攝自祖克柏臉書、Meta YouTube）

台幣 美金

延伸閱讀

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根據The Information的一份最新付費報告，蘋果的MR混合現實頭顯將採用虹膜掃描來驗證支付和登錄帳戶，實現與現代iPhone和iPad中的Face ID生物識別系統類似功能，使自己與Meta

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嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

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NVIDIA在今年9月下旬正式揭曉採「Ada Lovelace」顯示架構設計的GeForce RTX40系列顯示卡，並且推出搭載24GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4090，以及包含16GB與12GB GDDR6X顯示記憶體的兩種規格選項的GeForce RTX 4080，但在稍早卻臨時宣布取消12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4080上市計畫。

轉讓給Embracer的Square Enix Montreal正式更名為Onoma 將推動多項全新發展計畫

今年5月以3億美元價格，由Square Enix連同Crystal Dynamics、Eidos Montreal等遊戲工作室一同轉讓給Embracer的Square Enix Montreal，稍早宣布將更名為Onoma，並且將著手推動諸多全新發展計畫。

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去年宣布將以2019年推出的Google Assistant駕駛模式，全面取代手機端的Android Auto功能，但在稍早說法中，Google確認Google Assistant駕駛模式將會終止服務，原因在於多數使用者在駕駛過程中，多半僅會以手動方式使用Google Maps導航服務，甚少會透過Google Assistant數位助理服務以聲控方式操作。

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