一周數位爆報／幾元起跳才算中階手機？按「讚」竟被嫌老！元宇宙自拍美學3階段太悲劇、蘋果手錶測出確診？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
你要不要等iPhone 15呢？蘋果（Apple）的iPhone 14系列才開賣1個月，明年的iPhone 15消息默默出現。外媒報導，英國蘋果直營店的員工已提早收到明年「禁休日期」，被網友懷疑是否已曝光iPhone 15的開賣時間了。 （繼續閱讀…）
辛苦度：★★★★☆
小編評語：每一年的蘋果開賣日，蘋果員工應該壓力都超大。
全球最大影音串流平台Netflix含廣告的訂閱方案，將自11月3日起在美國收費每月6.99美元（約台幣225元）。這個收費標準比起Disney+也即將推出的含廣告方案便宜1美元，多家平台即將短兵相接，Netflix押注能吸引到精打細算的消費者，推動用戶數強勁成長。 （繼續閱讀…）
比拚度：★★★☆☆
小編評語：不知道跟Disney+的廣告方案誰比較便宜。
你願意花多少錢買手機呢？一名網友表示看到九妹（Joeman）評測定價2萬6990元的Google Pixel 7 Pro，驚呼他把這支定位成「中階手機」，詢問網友「現在中階手機到底是多少錢起跳？」引起不少討論，網友都指向這1原因。 （繼續閱讀…）
驚嚇度：★★★★★
小編評語：到底中階手機要多少錢才符合這等級（？。
一名網友透過PTT發文分享另類的Apple Watch使用心得，他是從Apple Watch 4跳槽到Apple Watch Ultra的使用者，入手後即開啟手腕溫度監測功能，未料竟意外「被Apple Watch提醒發燒了」，最終發現自己確診新冠肺炎。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：是不是應該要去買一支Apple Watch Ultra了…。
蘋果無線耳機AirPods Pro 2在台灣尚未發售，但在國外似乎傳出一些災情，就有網友佩戴AirPods Pro 2後，發現有令人討厭的音訊飄移問題，會在左右耳機間「來回移動」。 （繼續閱讀…）
傷心度：★★★☆☆
小編評語：等台灣開賣後想要買耶…希望蘋果未來可以解決此問題。
世代差異不只出現在穿著、應對上，現在還延燒到「選擇表情符號」上。國外一項民調指出，Z世代認為其它世代常用的表情符號根本已經過時，而且還給人不舒服的感覺。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：只有傻眼形容，按讚錯了嗎（傷心跪地～）。
Meta在今（12）日凌晨的Connect 2022大會上，發表全新旗艦款的VR頭戴裝置「Quest Pro」，定價為1499美金（約台幣4萬7778元），若寄送到台灣，則變成1649.99美金（約台幣5萬2544元），價格似乎不便宜，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）還秀出元宇宙平台的「完整虛擬人像」，再次被網友虧「畫質一樣很慘」。 （繼續閱讀…）
爆笑度：★★★★★
小編評語：到底元宇宙的真正美學在哪裡…？
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
根據The Information的一份最新付費報告，蘋果的MR混合現實頭顯將採用虹膜掃描來驗證支付和登錄帳戶，實現與現代iPhone和iPad中的Face ID生物識別系統類似功能，使自己與Meta
嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。
NVIDIA在今年9月下旬正式揭曉採「Ada Lovelace」顯示架構設計的GeForce RTX40系列顯示卡，並且推出搭載24GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4090，以及包含16GB與12GB GDDR6X顯示記憶體的兩種規格選項的GeForce RTX 4080，但在稍早卻臨時宣布取消12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4080上市計畫。
今年5月以3億美元價格，由Square Enix連同Crystal Dynamics、Eidos Montreal等遊戲工作室一同轉讓給Embracer的Square Enix Montreal，稍早宣布將更名為Onoma，並且將著手推動諸多全新發展計畫。
去年宣布將以2019年推出的Google Assistant駕駛模式，全面取代手機端的Android Auto功能，但在稍早說法中，Google確認Google Assistant駕駛模式將會終止服務，原因在於多數使用者在駕駛過程中，多半僅會以手動方式使用Google Maps導航服務，甚少會透過Google Assistant數位助理服務以聲控方式操作。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言