一周數位爆報／幾元起跳才算中階手機？按「讚」竟被嫌老！元宇宙自拍美學3階段太悲劇、蘋果手錶測出確診？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

辛苦度：★★★★☆ 小編評語：每一年的蘋果開賣日，蘋果員工應該壓力都超大。

蘋果直營店員工曾被執行長庫克稱擁有4項特質。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）

比拚度：★★★☆☆ 小編評語：不知道跟Disney+的廣告方案誰比較便宜。

Netflix新推出的含廣告基本訂閱方案，11月3日起在美國每月收費6.99美元。路透

驚嚇度：★★★★★ 小編評語：到底中階手機要多少錢才符合這等級（？。

網友認為Google Pixel 7 Pro 2萬6左右的價格仍算「中階手機」，主因是蘋果再次重新定義「價格」，像是iPhone 14最便宜的版本仍需要2萬7900元。（翻攝自Google商店）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：是不是應該要去買一支Apple Watch Ultra了…。

Apple Watch Ultra具備手腕溫度監測功能。 歐新社

傷心度：★★★☆☆ 小編評語：等台灣開賣後想要買耶…希望蘋果未來可以解決此問題。

蘋果無線耳機AirPods Pro 2在台灣尚未發售，但在國外傳出有令人討厭的音訊飄移問題，會在左右耳機間「來回移動」。（翻攝自蘋果官網）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：只有傻眼形容，按讚錯了嗎（傷心跪地～）。

一項民調顯示，Z世代認為「比讚」表情符號又老又有攻擊性。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

爆笑度：★★★★★ 小編評語：到底元宇宙的真正美學在哪裡…？

《聯合新聞網》秀出祖克柏3次元宇宙自拍的進化史，看看畫質是否有變得更精細。（翻攝自祖克柏臉書、Meta YouTube）

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