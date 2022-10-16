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Google Assistant駕駛模式確認將終止服務 原因在於許多人還是習慣手動操作導航功能

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布將以2019年推出的Google Assistant駕駛模式，全面取代手機端的Android Auto功能，但在稍早說法中，Google確認Google Assistant駕駛模式將會終止服務，原因在於多數使用者在駕駛過程中，多半僅會以手動方式使用Google Maps導航服務，甚少會透過Google Assistant數位助理服務以聲控方式操作。

在原本規劃中，Google將Android Auto轉型變成車輛上獨立運作的作業系統，原本在手機端透過連接方式啟動的Android Auto操作介面，則是在去年由Google Assistant駕駛模式全面取代，當時理由是希望使用者利用Google Assistant數位助理服務，透過聲控方式操作Google Maps導航、播放音樂，或是接聽手機來電等功能。

不過，依照9to5Google網站取得Google回應說法，表示多數使用者在駕駛過程還是習慣透過手動方式操作Google Maps導航，或是透過手動接聽來電、播放音樂內容，顯示沒有特別必要額外再打造一個對應駕駛時的操作介面，同時透過手動方式操作也能避免語音識別正確度落差所產生影響。

而從多數使用者都還是習慣在開車前手動輸入預計前往地點，並且透過Google Assistant數位助理服務操作手機播放音樂，或是接聽來電即可的情況來看，是否繼續提供Google Assistant駕駛模式，似乎對許多使用者而言沒有太大差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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