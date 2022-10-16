產品定位過於相近？ NVIDIA臨時取消12GB顯示記憶體規格的GeForce RTX 4080

NVIDIA在今年9月下旬正式揭曉採「Ada Lovelace」顯示架構設計的GeForce RTX40系列顯示卡，並且推出搭載24GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4090，以及包含16GB與12GB GDDR6X顯示記憶體的兩種規格選項的GeForce RTX 4080，但在稍早卻臨時宣布取消12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4080上市計畫。

依照NVIDIA的說法表示，由於16GB與12GB GDDR6X顯示記憶體的兩種規格選項的GeForce RTX 4080設定過於相近，因此決定在11月中旬正式推出之前，取消推出12GB GDDR6X顯示記憶體規格版本，未來僅以16GB GDDR6X顯示記憶體規格版本銷售為主。

實際上，在9月下旬正式發表時，不少人也質疑NVIDIA為何在GeForce RTX 4080提供兩款顯示記憶體容量差距不大的選項，甚至也有人質疑搭載12GB GDDR6X顯示記憶體規格版本，原本有可能定位在GeForce RTX 4070 Ti等級，只是後來臨時在產品名稱做了調整。

至於此次宣布取消推出12GB GDDR6X顯示記憶體規格版本，NVIDIA之後仍可能以不同名稱，或是進一步在硬體規格與價格作調整後，再次重新在市場推出。

目前NVIDIA官方網站也僅保留GeForce RTX 4090與搭載16GB GDDR6X顯示記憶體規格版本的GeForce RTX 4080。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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