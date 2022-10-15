快訊

普亭被盟友公然嗆聲 這國總統怒轟7分鐘：我們只是要尊重

台大碩博士論文須經比對 教授揭「這系」學生易被系統認抄襲

釋小龍火辣妻子曝光 網友見她身材曲線笑了：難怪還俗

Face ID不夠看！ 傳蘋果MR頭戴設備「掃描眼球」即可付款

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了

根據The Information的一份最新付費報告，蘋果的MR混合現實頭顯將採用虹膜掃描來驗證支付和登錄帳戶，實現與現代iPhone和iPad中的Face ID生物識別系統類似功能，使自己與Meta的新Quest Pro頭顯不同。

虹膜掃描身份驗證和支付

兩個幫助開發蘋果頭顯的人告訴The Information，用戶將能夠掃描他們的虹膜，快速登錄他們的帳戶並進行支付，類似於Face ID和Touch ID–這是蘋果分析師郭明錤首次傳出的功能。

據稱，虹膜掃描還能使多人更容易地使用同一台頭顯，並使該設備與缺乏任何此類功能的Quest Pro區別開來。

為了實現虹膜掃描，內部攝像鏡頭追蹤用戶的視線。眼球追蹤還允許蘋果公司降低用戶周邊視野的圖形保真度，從而減少耳機圖形所需的處理能力。據說蘋果在2017年收購了德國初創公司SensoMotoric Instruments，使其能夠建立該技術。

該報告重申了一個傳言，即蘋果的頭顯將配備14個攝像鏡頭，而Meta的Quest Pro頭顯上只有10個，旨在捕捉運動，以準確地在數位化身上表現現實世界的運動。兩個朝下的攝像鏡頭顯然可以捕捉佩戴者的雙腿，提供Quest Pro所沒有的另一個功能。

蘋果ARVR頭戴式設備

據稱，該頭顯類似於「一副滑雪鏡」，看起來與Quest Pro不同。據稱，蘋果的設計在很大程度上依賴於「網狀織物、鋁和玻璃」，並且比Quest Pro更好地隱藏了其外向型攝像鏡頭。該設備顯然也比Quest Pro更薄更輕，後者重達722克。

此外，報告稱，蘋果的頭顯允許戴眼鏡的人用磁鐵夾住設備內的定製處方鏡片。

在頭顯的外部，一個朝外的顯示器據說可以讓其他人看到佩戴者的臉部表情。儘管人們擔心顯示器可能會消耗額外的電池壽命，但據說它能夠以低刷新率運行以節省電力，與Apple Watch和iPhone的永遠在線顯示螢幕相似。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 鏡頭 iPhone 顯示器 AR VR Face ID Touch ID

延伸閱讀

正妹免費入住七期宅...「照顧」屋主還有獎金？ 網見條件看傻：快逃

自評6點與他校生「不一樣」 台大生見1特質有感：要趕投胎？

有3千萬該買台北郊區還台中市中心？ 兩派網友分析揭開優缺點

建案整體條件超優「但卻是機械車位」 兩派網友分析後狂勸

相關新聞

Face ID不夠看！ 傳蘋果MR頭戴設備「掃描眼球」即可付款

根據The Information的一份最新付費報告，蘋果的MR混合現實頭顯將採用虹膜掃描來驗證支付和登錄帳戶，實現與現代iPhone和iPad中的Face ID生物識別系統類似功能，使自己與Meta

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

Google與三巨頭合作打造「遊戲款」Chromebook 傳原計畫整合Stadia串流遊戲服務

雖然日前關閉串流遊戲業務Stadia，但Google並未捨棄串流遊戲技術應用，除了與美國電信業者AT&T合作打造客製化串流遊戲服務，稍早更宣布與華碩、宏碁、聯想三家業者合作內建串流遊戲服務的Chromebook產品。

Sony Honda Mobility將於北美製造電動車，最快預計在2026年春季開始交車

Sony在今年6月宣布與本田合資以Sony Honda Mobility為稱的獨立公司，並且透露將在2025年投入電動車銷售消息後，Sony Honda Mobility執行長水野泰秀進一步說明將在2026年春季使旗下電電動車於美國市場交車，日本市場則預計在2026年下半年交車，同時也考慮進軍歐洲市場。

報導指稱 今年內將會有超過53億支手機變成電子廢棄物

依照WEEE論壇 (Waste Electrical and Electronic Equipment Forum,廢棄電機與電子設備論壇)統計數據顯示，預期今年內將會有超過53億支的手機被廢棄，或是放置不使用，可能會形成龐大的電子廢棄污染。

蘋果再次攜手高盛銀行 推出高存款利率的Apple Card儲蓄帳戶服務

在2019年宣布與高盛銀行合作推出名為Apple Card的信用卡服務後，蘋果稍早再次宣布與高盛銀行共同推出高存款利率的Apple Card儲蓄帳戶服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。