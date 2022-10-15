Face ID不夠看！ 傳蘋果MR頭戴設備「掃描眼球」即可付款

根據The Information的一份最新付費報告，蘋果的MR混合現實頭顯將採用虹膜掃描來驗證支付和登錄帳戶，實現與現代iPhone和iPad中的Face ID生物識別系統類似功能，使自己與Meta的新Quest Pro頭顯不同。

虹膜掃描身份驗證和支付

兩個幫助開發蘋果頭顯的人告訴The Information，用戶將能夠掃描他們的虹膜，快速登錄他們的帳戶並進行支付，類似於Face ID和Touch ID–這是蘋果分析師郭明錤首次傳出的功能。

據稱，虹膜掃描還能使多人更容易地使用同一台頭顯，並使該設備與缺乏任何此類功能的Quest Pro區別開來。

為了實現虹膜掃描，內部攝像鏡頭追蹤用戶的視線。眼球追蹤還允許蘋果公司降低用戶周邊視野的圖形保真度，從而減少耳機圖形所需的處理能力。據說蘋果在2017年收購了德國初創公司SensoMotoric Instruments，使其能夠建立該技術。

該報告重申了一個傳言，即蘋果的頭顯將配備14個攝像鏡頭，而Meta的Quest Pro頭顯上只有10個，旨在捕捉運動，以準確地在數位化身上表現現實世界的運動。兩個朝下的攝像鏡頭顯然可以捕捉佩戴者的雙腿，提供Quest Pro所沒有的另一個功能。

蘋果AR／VR頭戴式設備

據稱，該頭顯類似於「一副滑雪鏡」，看起來與Quest Pro不同。據稱，蘋果的設計在很大程度上依賴於「網狀織物、鋁和玻璃」，並且比Quest Pro更好地隱藏了其外向型攝像鏡頭。該設備顯然也比Quest Pro更薄更輕，後者重達722克。

此外，報告稱，蘋果的頭顯允許戴眼鏡的人用磁鐵夾住設備內的定製處方鏡片。

在頭顯的外部，一個朝外的顯示器據說可以讓其他人看到佩戴者的臉部表情。儘管人們擔心顯示器可能會消耗額外的電池壽命，但據說它能夠以低刷新率運行以節省電力，與Apple Watch和iPhone的永遠在線顯示螢幕相似。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦