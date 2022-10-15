Google與三巨頭合作打造「遊戲款」Chromebook 傳原計畫整合Stadia串流遊戲服務

雖然日前關閉串流遊戲業務Stadia，但Google並未捨棄串流遊戲技術應用，除了與美國電信業者AT&T合作打造客製化串流遊戲服務，稍早更宣布與華碩、宏碁、聯想三家業者合作內建串流遊戲服務的Chromebook產品。

不過，此次合作推出的Chromebook機種並未額外加入獨立顯示卡，或是更高運算效能處理器設計，僅在螢幕加入對應120Hz畫面更新率，以及在鍵盤增加N-Key抗按鍵衝突的設計，並且增加支援Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E無線網路連接規格。

而主要遊戲運算，則是全數透過雲端串流方式實現，未來也計畫讓使用者能將經常由玩遊戲固定在工作列，方便下次遊玩時快速啟動。

目前Google在與華碩、宏碁、聯想三家業者合作的Chromeboook預載NVIDIA GeForce Now雲端串流遊戲服務，同時也會整合自有Google Play Store，另外更與聯想、宏碁、Corsair、HyperX與SteelSeries合作認證周邊配件，例如控制手把、耳機等，使其能在PWA (Progressive Web Apps)漸進式網站應用程式環境順利使用。

至於此次與Google合作用於雲端遊戲服務的Chromebook，分別包含宏碁Chromebook 516 GE、華碩Chromebook Vibe CX55 Flip (CX5501)，以及聯想區分16吋與17吋設計的IdeaPad Gaming Chromebook，建議售價則從300美元起跳。

從相關設計來看，Google此次與華碩、宏碁、聯想三家業者合作對應串流遊戲的Chromebook，或許在原本規劃是準備與自有Stadia串流遊戲服務結合，但後來因為決定關閉Stadia業務，因此後來才調整為搭載NVIDIA GeForce Now服務，未來或許也會與更多串流遊戲服務整合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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