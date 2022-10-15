Sony Honda Mobility將於北美製造電動車，最快預計在2026年春季開始交車

Sony在今年6月宣布與本田合資以Sony Honda Mobility為稱的獨立公司，並且透露將在2025年投入電動車銷售消息後，Sony Honda Mobility執行長水野泰秀進一步說明將在2026年春季使旗下電電動車於美國市場交車，日本市場則預計在2026年下半年交車，同時也考慮進軍歐洲市場。

同時，水野泰秀更說明Sony Honda Mobility將透過本田位於北美工廠生產電動車，同時相關原物料採購也會以北美地區為主。

在先前說明中，Sony Honda Mobility將由本田提供車輛相關開發、生產，以及後續銷售與客戶服務資源，並且由Sony提供電子技術、通訊、網路，以及娛樂相關技術整合。同時，Sony Honda Mobility更強調相較其他業者，將在軟體技術上有更大整合競爭優勢。

目前Sony Honda Mobility由Sony與本田各持一半股權，並且由本田常務執行董事水野泰秀擔任Sony Honda Mobility代表董事，以及董事暨執行長，而Sony執行副總裁川西泉則將同樣擔任Sony Honda Mobility代表董事，同時也將擔任總裁暨營運長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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