蘋果再次攜手高盛銀行 推出高存款利率的Apple Card儲蓄帳戶服務

在2019年宣布與高盛銀行合作推出名為Apple Card的信用卡服務後，蘋果稍早再次宣布與高盛銀行共同推出高存款利率的Apple Card儲蓄帳戶服務。

此項服務預計在未來幾個月內於美國境內推行，標榜將讓使用者能以更高利率存款，服務本身不收取任何管理費，同時也未要求最低存款額度或最少餘額等限制。

使用者可以將Apple Cash或其他銀行帳戶金額轉至Apple Card儲蓄帳戶，以更高利率累積利息，而透過Apple Card消費獲取的Daily Cash回饋金額，同樣也能轉入Apple Card儲蓄帳戶，讓未使用的Daily Cash回饋金額也能一起累積利息。

類似服務，目前包含LINE Bank、樂天銀行推行的純網銀帳戶都有提供，透過更高利息吸引更多人存款，藉此推動金融流動。至於蘋果計畫擴大推動的Apple Card服務，雖然目前已經傳出在台灣、香港、日本等地申請商標專利，但目前顯然仍僅在美國市場提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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