想要張育成使用過的簽名球具不用飛美國！《MLB：9局職棒22》6週年慶大獎天天抽

歷經一整年辛苦征戰，2022年MLB例賽全部告一段落，緊接著登場的是強度更高、張力更強的季後賽，最後的贏家才能榮登全美職棒霸主的角色。由知名遊戲公司 Com2uS 所開發棒球手遊《MLB：9局職棒22》也陪伴棒球迷6個年頭。為歡慶6週年慶，官方將火力全開送出多項大獎回饋玩家。

《MLB：9局職棒22》歡慶6週年慶，官方將火力全開送出多項大獎回饋玩家。 圖/ Com2uS 提供

《MLB：9局職棒22》推出至今6個年頭。為歡慶6週年慶，官方火力全開送出多項大獎回饋玩家。除了送出深受當代球迷喜愛的鐵人Cal Ripken Jr.、巨怪Randy Johnson、捕手砲Mike Piazza、瘋狗Greg Maddux與教士先生Tony Gwynn 經典炫金史詩球員卡及豐富遊戲虛寶外，官方再針對台港玩家加碼推出實體抽獎活動。

超狂好禮：張育成專屬周邊抽獎活動

多樣豐富獎項有《MLB：9局職棒22》封面旅美球星張育成的親筆「簽名球」，還有張育成選手在大聯盟比賽中實際使用過的「實戰簽名球具」、「知名棒球主題飯店住宿券」、「棒壘球打擊練習場球券」與最新款iPhone 14 Pro手機全部送給喜愛棒球的玩家。玩家可自即日起至11月6日23:00止，每天透過遊玩各式遊戲模式賺取點數，所累積的點數可兌換成上述實體獎品的抽獎機會喔。

已經是球迷心中MLB棒球手遊第一品牌的《MLB：9局職棒22》陪伴熱愛棒球的玩家六個年頭之後，未來也將持續規劃更多寫實豐富的遊戲內容與實際的回饋活動呈現給玩家。讓許多平時忙碌於工作的棒球人也能隨時隨地感受到最生猛真實的棒球樂趣。

下載遊戲參加抽獎欲了解更多遊戲及活動資訊，歡迎關注官方粉絲團。

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