作家Charlie Mackesy創作《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》繪本 將由Jony Ive帶領製作動畫短片
由Jony Ive的LoveFrom設計公司與Woody Harrelson帶領製作、以作家Charlie Mackesy創作的《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》圖文繪本內容為基礎所製作動畫短片，將登上Apple TV+。
此部動畫短片將與英國BBC合作，預計在聖誕節期間於英國境內首映，而英國以外全球地區則可透過Apple TV+服務觀看。
動畫短片將採用Charlie Mackesy創作插圖，並解由英國電影學院獎得主、英國電影演員Tom Hollander飾演鼹鼠配音，並且由SAG獎項得主、英國男演員Idris Elba為短片中的狐狸配音，而短片中的馬則由愛爾蘭演員Gabriel Byrne飾演配音，至於男孩則會由童星Jude Coward Nicoll飾演配音。
除了將由Jony Ive的LoveFrom設計公司與Woody Harrelson擔任執行製作，並且由英國國際公關公司Freud Communications負責人Matthew Freud提出企劃，並且由NoneMore Productions製作人Cara Speller負責製片，同時包含J.J. Abrams創立Bad Robot製片公司與製作人Hannah Minghella也參與相關製作，而Peter Baynton與Charlie Mackesy則將擔任動畫短片導演。
另外，短片配樂則將由英國作曲家Isobel Waller-Bridge負責創作，並且由Geoff Alexander指揮的BBC音樂會管絃樂隊演奏。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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