基於Matter協議 三星宣布SmartThings裝置將與Google物聯網裝置連動

三星稍早於SDC 2022開發者大會上宣布，將進一步與Google在物聯網裝置合作，其中包含將使旗下SmartThings協議設計的物聯網裝置，能與Google Home應用服務及相應物聯網裝置互動。

而在互動之間將會藉由日前已經公布1.0版本的Matter通用物聯網協議連接，讓對應SmartThings協議的物聯網裝置也能透過Google Home服務操作，或是藉由SmartThings協議使用支援Google Home協議的物聯網裝置。

同時，使用者亦可選擇取消兩者之間連動，僅以SmartThings或Google Home協議使用家中物聯網裝置。

在此次公布消息中，三星更宣布將使旗下Bixby數位助理服務與SmartThings協議連接應用整合，透過新增加的Bixby Home Studio功能，將可透過Bixby數位助理服務確認家中透過SmartThings協議連接的物聯網裝置是否正常運作，例如檢查門窗是否正常關好，或是哪個電燈仍維持開啟。

在後續推出支援SmartThings協議的物聯網裝置，預期都能對應此使用模式。不過，目前暫時還無法確認三星是否接續藉由Matter協議，讓支援SmartThings協議的裝置可以擴大連接諸如蘋果HomeKit，或是對應其他同樣支援Matter協議的物聯網裝置。

依照先前連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance,CSA)宣布內容，支援Matter 1.0版本協議的物聯網裝置最快會在今年底陸續推出，同時預期會從2023年開始蓬勃成長，而既有裝置是否會加入支援Matter協議，則要看各品牌業者在產品上的設計規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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