微軟將於Microsoft Teams服務增加額外付費的Premium功能

在越來越多服務開始透過額外付費方式提供更多應用功能後，微軟在稍早舉辦的Ignite 2022期間宣布，將於Microsoft Teams增加Premium付費選項，將讓使用者能取得更多藉由人工智慧輔助的應用功能。

依照說明，在Microsoft Teams Premium付費選項中，將額外提供藉由人工智慧分析會議內容，藉此自動擷取會議討論重點，並且自動生成工作項目清單，另外也會提供40種語言翻譯功能，以及將會議內容加上浮水印的功能，避免會議內容被人側錄外流使用，同時也能達成會議內容保密效果。

目前微軟尚未確認Microsoft Teams Premium付費選項預計推出時程，另外也尚未公布具體計費方案，以及現有Microsoft Teams訂閱用戶是否需要額外付費，或是升級訂閱版本才能獲取Premium功能。

目前不少服務在既有功能基礎上，額外透過付費方式提供更多應用功能，藉此吸引更多人付費使用，同時也能區隔不同使用族群，藉此讓服務可以依照不同使用需求打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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