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取得台灣中油136個全新電池交換站點 Gogoro Network正式串聯花東海岸線

聯合新聞網／ 楊又肇

在今日 (10/13)宣布消息中，Gogoro Network與台灣中油擴大合作，將於今年底新增136個全新站點，其中包含目前正式上線、由台東市區經沿海公路前往花蓮的3個GoStation電池交換站，藉此完成串聯環島經典旅遊路線花東台11線。此外，東台灣首座Super GoStation「台東好站」也已經在今年8月初正式啟用。

在此次擴展花東地區的電池交換站點之後，Gogoro Network將串連沿途經過台東鐵花村、三仙台，以及到花蓮長濱的台11線電池交換使用需求。而接下來也將建置位於金門的2座GoStation電池交換站，預計在今年10月底陸續啟用營運，讓Gogoro車款與PBGN車款用戶也能在離島享有便利的電池交換體驗。

目前Gogoro Network在全台地區投放、流通使用的智慧電池數量已經超過105萬顆，而GoStation電池交換站內的電池交換槽總數也已經達將近10萬組，遠遠高於其他競爭對手。同時，位於全台的GoStation電池交換站約1/3比例位於住宅及商辦區的連鎖便利商店和量販超市，同時也有近1/4站點設置於公民營加油站內，方便用戶就近換電。

此次宣布完成完成建置台11線上的「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」在內3個GoStation電池交換站，加上今年8月初正式啟用、東台灣第一座Super GoStation電池交換站「台東好站」，將能充分滿足用戶在台11線超過150公里道路上的換電需求，並且能讓Gogoro車款與PBGN車款用戶藉此騎車暢遊花東景點。

先前取得台灣中油111年度電池交換站標案中的136站，預計會在今年底前全數完工，同時Gogoro Network更強調連續5年與台灣中油合作，從2018年至今已經累積在全台台灣中油站點建置632個GoStation電池交換站。

而擴大與台灣中油合作之外，Gogoro Network計畫在10月底前於金門啟用2座全新GoStation電池交換站點，更計畫在澎湖新增2個站點，讓澎湖諸島內的GoStation電池交換站總數達到6站。

去年底時，Gogoro Network更已經開通嘉義阿里山和南投武嶺路線的GoStation電池交換站，透過新增「中油阿里山新加油站」，成為進入阿里山景區前的GoStation電池交換站，另外在武嶺沿線增加「中油清境娜嚕灣站」，更打通前往合歡山、清境農場、武嶺、梨山等地樞紐，讓Gogoro車款與PBGN車款用戶可以更安心補充車輛電力，並且欣賞沿途風景。

Gogoro Network表示，目前在台建置的GoStation電池交換站，已經累積覆蓋21個縣市，其中已經投入營運，以及建置中的機櫃已經超過11733個，更針對多數車主移動使用範圍與電池交換量需求，總計規劃2419個站點位置，而最小GoStation電池交換站至少提供24個電池交換槽，每站至少提供100顆以上電池數量。

同時，可滿足超過1000名用戶電池交換需求的Super GoStation電池交換站，目前更在台累積建置超過161站，藉此滿足更多電池交換使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中油 加油站 台東

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