微軟發表全新Surface產品 提升Windows PC體驗
微軟今天發表Surface Laptop 5筆記型電腦、Surface Pro 9二合一裝置、Surface Studio 2+一體式電腦，以及Surface自定義配件、首款獲Microsoft Teams認證的MicrosoftPresenter+簡報器和Microsoft Audio Dock基座。
微軟發布新聞稿指出，全新Surface裝置搭載第12代Intel Core系列處理器，並支援Intel Evo平台，配備Thunderbolt 4連接埠，結合Windows 11作業系統和雲端人工智慧（AI）功能，將Windows PC帶入新紀元。
微軟表示，在過去10年中，Surface透過創新外型和嶄新互動模式，改變產業對筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦和行動生產力裝置的期待。Surface和Windows使每個人能以新穎自然的方式相互聯繫、創作、工作、學習和娛樂。
此外，微軟也推出Microsoft Designer，是一款Microsoft 365的新平面設計應用程式。Designer可以快速設計社群貼文、邀請函等，並自動化提供一系列獨特圖像設計。
微軟未來將把包含DALL∙E 2在內的MicrosoftCreator創作工具整合進Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器的圖像創作器，讓用戶輸入的文字不僅可被搜尋，更可進行創作。
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