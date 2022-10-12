蘋果推出「Ask Apple」互動問答 讓開發者直接發問蘋果工程師
美國Apple公司今天推出了一項新的「問蘋果（Ask Apple）」功能，旨在讓開發者從蘋果工程師和專家那裡獲得應用開發方面的幫助。通過「問蘋果」，開發者可以獲得有關實施新的測試版功能、WWDC開發者大會上推出的更新、採用動態島、換成SwiftUI等方面的訊息。
Ask Apple for developers
蘋果為開發者推出Ask Apple：新系列互動問答與一對一諮詢提供開發者直接與蘋果專家交流的機會。
蘋果開發人員將能夠通過Slack提供的問答，或25分鐘的一對一「辦公時間」會議向蘋果團隊成員提問。開發者可以與蘋果公司的推廣者、工程師和設計師交談，辦公時間的重點是創建利用最新蘋果技術的應用程式。
蘋果教育市場行銷副總裁Susan Prescott表示：「我們持續聆聽世界各地開發者的回饋，瞭解什麼會對他們打造創新app最有幫助，而我們看見一對一支援和與Apple專家對話的需求愈來愈多。Apple團隊致力於不斷推進支援我們多元化的全球開發者社群，很高興能提供Ask Apple這項新資源。」
「問蘋果」互動問答項目
「問蘋果」是一個免費項目，蘋果開發者計劃和蘋果開發者企業計劃的所有成員都可以註冊。第一輪「問蘋果」活動將於2022年10月17日至21日舉行，可在蘋果公司的開發者網站上報名參加。
更多訊息可以在蘋果的開發者網站上找到：https://developer.apple.com/
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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