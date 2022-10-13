微軟在服務導入更多人工智慧 讓企業能以更聰明方式提升工作效率、開發速度

公布多款Surface新機、服務之餘，微軟也在下半年度舉辦的Ignite 2022活動中宣布，將在旗下服務整合諸如OpemAI旗下的DALL·E 2人工智慧模型等資源，透過更聰明方式協助企業提升工作、開發等應用發展效率。

在此次更新中，微軟更進一步強化將人工智慧應用整合進旗下服務平台佈局，並且讓開發者能有更安全的雲原生開發環境，藉由Microsoft Defender確保開發內容與相關資料使用安全。

而此次更將OpemAI旗下的DALL·E 2人工智慧模型等資源，透過Azure OpenAI服務強化Azure人工智慧平台應用發展，初期將透過邀請制，讓特定企業、開發者能藉由文字描述方式，更快生成應用內容、影像，或是加快編碼效率。

至於透過Power Automate功能，則可透過自然語言互動方式建立雲原生服務運作流程，讓企業能以更少量編碼，甚至以零編碼方式完成各類服務自動化運作安排。藉由新推出的Microsoft Syntex服務則可自動針對存放在Microsoft 365服務，以及Azure雲端平台等服務的資料進行分類、排序，方便使用者需要使用時，可以由系統更有效率地自動找出，並且讓工作流程可以更加流暢。

另外，針對目前逐漸成為主流的混合辦公模式，但仍有不少工作人員陸續回到辦公室的情況，微軟此次宣布推出名為Microsoft Places的全新工作平台，讓工作人員可以更方便與同事聯繫，並且確認彼此會在辦公室的時間，或是安排下一場會議日期，藉此讓後疫情時代更具彈性的工作安排可以更有效率。

透過Microsoft Edge Workspaces服務，則可讓團隊工作人員共同檢視相關內容，甚至方便負責相同專案的跨團隊成員更容易討論、完成工作事宜。

針對開發需求部分，微軟此次則是宣布推出Microsoft Defender for DevOps，讓雲原生應用服務開發需求可以在更安全環境下完成。此外，透過Power Platform managed Environment服務，則可透過少量編碼形式，讓企業IT人員可以更輕易管理系統環境安全，同時也能讓團隊成員透過雲端進行各類專案時，無須擔心是否會有資料外洩等安全疑慮。

同時，微軟更針對跨雲使用情況推出名為Microsoft Entra的服務，讓企業、開發者能在跨雲環境下確保資料安全，同時也能透過存取授權認證避免外部攻擊風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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