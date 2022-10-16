亞馬遜將在未來5年投資超過10億歐元，擴大歐洲境內電動貨卡車隊規模
亞馬遜表示，將在未來5年投資超過10億歐元，預計歐洲境內打造包含電動貨車、卡車車隊，並且配合低碳排放設計的物流中心，藉此加速其零碳排放目標。
在此之前，亞馬遜已經立下在2040年以前實現碳中和目標，同時也積極佈局貨運車輛電動化、重新調整貨運流程等，藉此降低整體碳排放量。
而此次說明將在未來5年投資超過10億歐元資進，其中包含在2025年以前擴充位於歐洲境內的電動貨車、卡車車隊規模，預計從現行的3000輛增加至1萬輛以上，另外更計畫在未來幾年內增加超過1500輛重型貨車，在增加物流中心之間貨運量之餘，更能降低碳排放問題。
目前亞馬遜已經向其投資的電動車新創公司Rivian Automotive訂購大量電動卡車，預計在2025年以前完成交車，並且用於亞馬遜物流業務。此外，亞馬遜更強調未來幾年內將會在歐洲境內投資建置數千座充電樁，同時也計畫擴大歐洲境內透過電動腳踏車或徒步方式送貨模式，藉此進一步降低碳排放量。
除了亞馬遜希望降低貨運物流過程所產生碳排放問題，包含UPS、Fedex與DHL等貨運者也也開始著手改善期貨運流程所產生碳排放量，其中包含導入電動車輛、重新調整貨運流程，甚至透過簡化轉運次數等方式讓貨品遞送時的碳排放量可大幅減少。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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